أول النهار

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور امس الثلاثاء مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د. محمد كومان الذي يزور البلاد حاليا سبل التعاون المشترك.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحافي إن وزير الداخلية رحب بالدكتور كومان، مشيدا بالدور الفاعل للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تطوير مسيرة العمل العربي المشترك. وأضافت أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي تهم العمل الأمني العربي المشترك وسبل تطويره.

من جانبه، قدم الدكتور كومان لوزير الداخلية دعوة تضمنت حضور الدورة الـ39 لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي ستعقد في الجمهورية التونسية الشقيقة في مارس المقبل.

وأعرب عن شكره وتقديره للوزير المنصور مشيدا بما أبداه من مرئيات حول تطوير مسيرة التعاون والتنسيق الأمني العربي.

