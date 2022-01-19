الأولى



تقدم عشرة نواب بطلب لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، بعد مناقشة الاستجواب الذي تقدم به النائب حمدان العازمي. قدم الطلب النواب: شعيب المويزري وثامر السويط ومبارك الحجرف واحمد مطيع وخالد العتيبي وعبدالكريم الكندري ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي وصيفي الصيفي ومحمد المطير. واكد رئيس

مجلس الامة مرزوق الغانم ان قرار المجلس بشأن هذا الطلب سيكون في جلسة خاصة يوم الاربعاء 26 يناير

من جهته، تعهد وزير الدفاع في معرض رده بمتابعة الملاحظات الواردة في الاستجواب، مشددا على وجوب ايجاد التعاون بين الجميع.

ولفت الى ان اهل الكويت ينتظرون انجازات من هذا المجلس ومن الحكومة الجديدة وليس المناكفات والشد والجذب فقط رغم اهميتها لايقاف التجاوزات واصلاح الاوضاع القائمة، وقال اذا كتب الله ان اعود للقاعة فسترون كل خير.

وقال الوزير ان النائب تطرق لموضوعات غير واردة في الاستجواب، وانا أسال كل عضو محترم هل اسلوب المفاجأة هو اسلوب الباحث عن الحقيقة؟ وقال ان بعض ما طرح لدي تفاصيله وبعضه طلبت تزويدي بتفاصيله من العاملين في الوزارة.

وأضاف: ما قدمه الشيخ ناصر الصباح بشأن صندوق الجيش ولجان التحقيق واجب دستوري وامانة شرعية لدي وانا لا انتظر سؤالا برلمانيا بشأنه كي اقوم بدوري، وكل اجراءاتنا تتم لحماية المال العام واسترداده، وحلال الكويت لن يذهب وسنحافظ عليه، والتقارير الخاصة بلجان التحقيق محالة للنيابة.

وأكد الجابر أن المرأة الكويتية أثبتت كفاءتها وتحليها بالانضباط والإخلاص والتفاني خلال عملها في حرس مجلس الأمة ووزارة الداخلية.

وأضاف انه حرص على متابعة شؤون منتسبي وزارة الدفاع والعمل على دعمهم وتشجيعهم وخدمة الكويت من خلال دورات الترقية الى ضباط وادخال المرأة في السلك العسكري غير الميداني، موضحا ان موقع عمل المرأة بالجيش سيكون في هيئة الخدمات الطبية والهندسية والفنية وباقي التخصصات الفنية التي تعمل بها المرأة في الوقت الراهن.

وبين انه مع ما تقرره ادارة الافتاء من أي ضوابط واذا قالوا لا يجوز خلاص نسكر هذا الباب، أما ما عرضه حمدان للمشايخ فهو يخص التجنيد الإلزامي وحمل السلاح، وأنا مسلم وحريص على عدم عمل اي شيء غير متوافق مع شريعتنا وهذا الموضوع لا توجد فيه مزايدة.

ولفت الى ان حيثيات موضوع المرأة في السلك العسكري معلومة والنماذج الغربية انا مدرك لها ولا يعتد بها لدينا، ولا تمثلنا وموضوع التحرش الجنسي في الحسبان ومرفوض من قبلي في الجيش وفي اي وزارة احمل حقيبتها، وقوانين الكويت تكفل حماية المرأة من التحرش الجنسي والا لاصبحت بنات الكويت عرضة لذلك في ادارات واقسام الاجهزة الحكومية، وانا اربأ بالنائب ان يشكك بسلوك ابنائنا وبناتنا ويقربها من التجارب الغربية.

وبيَّن بقوله: انا قلت ان دخول المرأة للسلك العسكري سيكون اختياريا بحسب رغباتهن للمساواة والاستفادة من الراتب ومزايا التقاعد العسكري كما للرجل، وانا قراري واضح وحددت تخصصات البنات ودراستهن محددة بالوزارة على ايدي أخواتهن من الشرطة النسائية ولا يوجد مبيت ولا يوجد شيء من المحاذير الشرعية والدستورية، والدستور ما فرق بين النساء والرجال ولا يجوز ابقاء الفروقات بين رواتب العسكري الرجل واخته المرأة بالقطاع المدني في الدفاع، والفروقات تتجاوز 300 دينار لصالح العسكري الرجل في ظل نفس المهام.

وأوضح الوزير أن ديوان المحاسبة أشار إلى تحميل المال العام 485 مليون يورو نتيجة تضمين عقد صفقة طائرات يوروفايتر معادلة احتساب قيمة التضخم مع وجود موافقة من قبل مجلس الوزراء على تضمينها بالعقد والصحيح أن ما جاء في تقرير الديوان يفيد بعدم موافقة مجلس الوزراء.

وبيَّن أن من زود النائب بالبيانات والمعلومات لم يكن دقيقا وقال لو أنك تقدمت لنا بسؤال لتم تزويدك بالمعلومات الصحيحة.

واكد عدم القيام بأي عملية من اجل بيع طائرات قديمة الى ماليزيا، وقال ان طريقة البيع طويلة وتتطلب موافقة جهات رقابية بالدولة والموافقة من الجهة المصنعة TFA.

وأفاد الوزير بتعاونه مع الجهات الرقابية فيما يتعلق بالترشيد، موضحا تقليص المكاتب الخارجية وعدد العاملين من الضباط فيها من 160 الى 49 عسكريا الان وتوفير 50 مليون دينار، وهذا جزء من تعاوننا مع ملاحظات الديوان.

وفي شأن التكويت قال الوزير انه تجاوز التكويت في الهيئة المدنية والمالية الى الهيئة العسكرية في الدفاع عبر القيام بحملات ميدانية واعلانية اسفرت عن زيادة اقبال المواطنين في الجيش، موضحا انه في الاعوام من 2018 الى 2020 كان اعداد المتقدمين 400، 900، 270، اما بعد الحملة 2021 فتم ادخال 3120 عسكريا وقال: وهذا الانجاز ما سويناه في الديوانية كما يدعي النائب بل بالعمل ونزول الميدان، وهالسنة قررنا نفتح مجال العمل المهني للمواطنين لاننا نريدهم في الاعمال الحرفية ليحلوا مكان غير الكويتيين.

وينك عن الأراضي من زمان!

واجه وزير الدفاع مستجوبه بشأن محور التفريط بأراضي الدولة بالقول: إن سلّمنا مجازاً بصحة اتهام النائب لنا بالتفريط في أراضي الدولة فإن ذلك يعكس تساهله في استخدام حقه الدستوري بالمساءلة فهو يتحدث عن أرض مملوكة للوزارة وعن تجاوز صارخ بالتعدي قد مر عليه فترة من الزمن مع وجود النائب بالمجلس خلال تلك الفترة فأين هي تساؤلات النائب حولها؟ واضاف: ننبه الى أن ما أشار له الأخ النائب من أراضٍ هي أملاك دولة مخصصة لانتفاع وزارة الدفاع ومرافقها وهي مخصصة للمنفعة العامة يتم تحويلها أو التنازل عنها للدولة وليس للأفراد، ونؤكد أنه لا يحق للوزارة أو الوزير التنازل عنها للأفراد.

اليوروفايتر في عُهدة نزاهة

أكد وزير الدفاع أن كل ما يتعلق بملف اليوروفايتر تمت احالته الى النائب العام أو نزاهة أو الى لجنة تحقيق، مشيرا الى أن الطيارين استكملوا تدريباتهم في ايطاليا بعد تحسن الوضع الوبائي. وقال: شكّل الشيخ ناصر صباح الأحمد لجنة تحقيق فيما ورد بتقرير ديوان المحاسبة بشأن صفقة طائرات اليوروفايتر وقام الشيخ أحمد المنصور بتاريخ 21 يناير 2020 بإحالة ما ورد في تقرير اللجنة الى النيابة العامة. وأضاف: اتهامنا بعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية يعكس في حقيقته غياب المتابعة والاطلاع من قبل النائب الفاضل على الخطوات والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الجانب، فما حققناه يعكس حرصنا واهتمامنا على تحقيق أقصى درجات التعاون والاستجابة لجميع ما يردنا من ملاحظات.

تسوية أرصدة العهد بمئات الملايين

قال الشيخ حمد الجابر إنه تم تشكيل فرق عمل وزارية تتبع له مباشرة قامت بتسوية أرصدة العهد بالوزارة بمبالغ تصل إلى 852 مليون دينار، كما تمت تسوية أرصدة الأمانات 866 مليون دينار وتسوية مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة بمبالغ تصل إلى 85 مليون دينار وذلك خلال أشهر محدودة.

صدمة الشارع.. على ماذا استندت؟!

في معرض رده قال وزير الدفاع: أستغرب من وصف النائب لردة فعل الشارع بالصدمة ثم استخدم مفردة إقحام للمرأة وتساءل : على أي دراسة أو استطلاع تم وصف القرار بالصدمة؟ لقد حققنا للمرأة المزايا والبدلات وجعلنا الأمر اختياريا وليس اجباريا أين الصدمة والإقحام بالقرار؟ وقال: قرار دخول المرأة السلك العسكري لم يأت بجديد بل جاء لتنظيم قرارات سابقة، مشيرا الى القرار رقم 48 الصادر بتاريخ 21 يناير 1988 والذي يقضي بتعيين متطوعات في الجيش الكويتي للاستفادة من امكاناتهن في هيئة الخدمات الطبية والقطاعات المساندة. واضاف: أين هي الصدمة عندما صدر القرار (283) لسنة 2018 في عهد الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح -رحمه الله- بجواز تطوع المرأة بالجيش، أين كان اعتراض النائب الفاضل؟!

