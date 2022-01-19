الأولى

أظهرت بيانات رسمية، ان الدين الخارجي للكويت بنهاية الربع الأول من 2021 سجل 19.5 مليار دينار، مقابل 17.99 ملياراً للفترة نفسها من العام الماضي اي بزيادة قدرها 1.5 مليار.

وأشارت احصائية للبنك المركزي الى ان الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت تراجعت الى 14.027 ملياردينار بنهاية سبتمبر الماضي على اساس سنوي، مقابل 14.650 ملياراً في 2020 بانخفاض قدره نصف مليار دينار تقريباً.

وبينت ان اجمالي ما انفقه المواطنون والمقيمون بنهاية الـ 9 اشهر الأولى من 2021 بلغ 24.65 مليار دينار، حيث تصدر الربع الثالث قيمة الانفاق بواقع 9.01 مليارات، فيما بلغ اجمالي ما تم انفاقه بالربع الأول 7.44 مليارات.

واوضحت الاحصائية ان تعاملات الأفراد عبر المواقع الالكترونية زادت بواقع 7.16 مليارات، بما يعادل 29 % من اجمالي الانفاق خلال تلك الفترة، فيما استحوذت قيم المعاملات التي تمت عبر اجهزة السحب الآلي ونقاط البيع على حدود 70%.

