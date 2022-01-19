الأولى

تقترب موازنة الكويت من تحقيق سقف التعادل، حيث سجل سعر برميل النفط الكويتي 87.72 دولاراً بفارق 2.28 دولار عن سعر التعادل البالغ 90 دولاراً، والذي عنده تكافئ الايرادات المصروفات وينتهي العجز.

وقالت مصادر لـالنهار، قريباً ستلتقط الميزانية للمرة الأولى انفاسها بعد 8 سنوات من العجز المزمن، الذي تجاوز مستوى الـ 35 مليار دينار.

ومع استمرار ارتفاعات اسعار النفط من المتوقع ان تصل الكويت لمستويات ايرادات نفطية وغير نفطية فوق 21.5 مليار دينار، وهو ما يكافئ مستويات الانفاق بعد تقليص الـ10% المرتقبة من النفقات. وكانت وزارة المالية اعلنت في تقريرها الشهري بنهاية ديسمبر 2021 تسجيل انخفاض قياسي في العجز بحدود 682.4 مليونا، متراجعاً بواقع 4.7 مليارات دينار عن الفترة نفسها من العام المالي 2020/2021 والتي بلغ فيها العجز 5.39 مليارات. ووفقاً للتقرير، سجل اجمالي الايرادات 12.982 ملياراً مقابل مصروفات والتزام قدره 13.66 ملياراً. وبلغت الايرادات النفطية 11.47 مليار دينار، مقابل 5.86 مليارات للفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها 5.61 مليارات، حيث زادات الايرادات المحصلة عن المقدرة بحدود 2.34 مليار اي بنسبة 125%.