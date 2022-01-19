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الرياض- الوكالات: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن امس شن ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية في صنعاء، مؤكدا انه تم تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة تابعة للحوثيين في جبل النبي شعيب.

وفي سياق متصل، أعلن التحالف انه نفذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة ادت لتدمير 9 آليات للميليشيات ومقتل 80 عنصراً.

يأتي ذلك فيما عثرت قوات «العمالقة» على كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، وضعها الحوثيون داخل كراتين اغاثية في مديرية حريب بمأرب، وتشهد جبهة حريب جنوب محافظة مأرب، اشتباكات متقطعة وتبادل قصف مدفعي بين قوات «العمالقة» من جهة وميليشيات الحوثي من جهة اخرى، حيث تطبق قوات ألوية العمالقة حصاراً على فلول ميليشيات الحوثي في بعض مناطق حريب.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد اعلن بدء ضربات جوية في صنعاء، وذلك بعد اسقاط 8 مسيرات اطلقت باتجاه السعودية، وعقب الهجوم الارهابي على منشآت مدنية في الامارات.

واشار التحالف الى ان الضربات استهدفت قيادات ارهابية شمال العاصمة صنعاء، وان طائرات «إف 15» الهجومية دمرت منصتين لاطلاق الصواريخ الباليستية.