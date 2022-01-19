عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: دانت دول غربية وعربية وكيانات دولية استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في الإمارات مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 في أبوظبي.

ففي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، دان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الهجوم الحوثي على منشآت مدنية بالإمارات.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول إماراتي بارز قوله إن وزير الخارجية الإماراتي طلب من بلينكن في اتصالهما إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية.

وتعهدت الولايات المتحدة، بـ«محاسبة» المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، بعد استهدافهم بطائرات مسيرة منشآت مدنية في الإمارات وقال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان إن «الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم وسنعمل مع الإمارات وشركائنا الدوليين على محاسبتهم». وتابع سوليفان «التزامنا بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة راسخ، ونحن نقف مع شركائنا الإماراتيين ضد كل التهديدات لأراضيهم».ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أميركي قوله إن إيران ليس مشتبها بها في الهجوم على أبو ظبي، «فالحوثيون يعملون بمفردهم».

واكد الشيخ عبدالله بن زايد، أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام). وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن «دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم» واصفة تلك الهجمات بأنها «جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية».

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هجوم الحوثيين على مطار أبوظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة له، ودعا «جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس»، وفق ما أعلن الناطق باسمه.

وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال اتصال هاتفي بالشيخ محمد بن زايد وقوف المملكة المغربية مع دولة الإمارات. وجدد الملك محمد السادس دعم المملكة المغربية الراسخ لجميع الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الهجمات الدنيئة لميليشيات الحوثيين ومن يقف وراءهم. كما أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إدانة المغرب بشدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري تضامن مصر مع الإمارات، مشدداً على دعم مصر للإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

فيما أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تضامن السلطنة مع الإمارات وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

ووصفت الخارجية البحرينية الاعتداء بالإرهابي الجبان مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وكافة القوانين الدولية. بدورها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية إدانة الهجوم، مؤكدة وقوفها ضد أي اعتداء. كما دانت قطر الهجوم على مطار أبوظبي، مؤكدة أن استهداف المنشآت المدنية عمل إرهابي.

وأكد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفا واحدا في مواجهة هذا العمل «الإرهابي» الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي.ودانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبو ظبي.

من جانبها قالت الحكومة اليمنية،إن ما قام به الحوثيون يعد تصعيداً غير مسبوق واعتداءات إرهابية ممنهجة ومتعمدة للأعيان المدنية والمدنيين تعكس مدى استخفاف الميليشيات المدعومة من إيران بقواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن الهجوم الحوثي يزيد من خطر تصعيد الصراع في اليمن ويقوض جهود إنهاء الحرب.فيما قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس عبر حسابها على تويتر إنها تدين «بأشد العبارات» الهجمات التي وصفتها بأنها «إرهابية». وامس قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدين بشدة الاعتداءات التي تعرضت لها أبوظبي وعبر عن دعمه لدولة الإمارات. ودان وزير الخارجية الإسرائيلي الهجوم الذي وقع في أبوظبي مؤكدا وقوف إسرائيل إلى جانب الإمارات العربية المتحدة. وفي موسكو دان البرلمان الروسي، مجلس الدوما، بشدة هجوم الميليشيات الحوثية الذي تعرضت منشآت مدنية في الإمارات.

