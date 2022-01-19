عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: توعدت السعودية الحوثيين برد حازم عقب الهجوم على أبو ظبي، وأكدت استعدادها للدفاع عن أمن المملكة والمنطقة. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان امس في تغريدة على تويتر إن المملكة والتحالف في كامل استعدادهما وجاهزيتهما للتعامل مع مزيد من التعنت الحوثي، والدفاع عن أمن المملكة والمنطقة. وأضاف أن مبادرة السعودية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، لا تزال مطروحة. وتابع الوزير السعودي أن الرياض والتحالف مستمران في دعم الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن. وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اجرى اتصالا هاتفيا، بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وأعرب ولي العهد السعودي عن «إدانته للهجوم الإرهابي السافر الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية ونتج عنه وفاة عدد من المدنيين في دولة الإمارات، وأعرب عن بالغ تعازيه في المتوفين وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل».

