عربيات ودوليات

«الهجوم الإرهابي» الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في الإمارات وتسبب في وقوع عدد من الوفيات والمصابين. وشدد الحجرف في بيان على أن الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية هو «اعتداء إرهابي جبان وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني».

واكد تضامن ووقوف مجلس التعاون مع الإمارات ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وتقدم الحجرف بصادق مواساته وتعازيه لأسر الضحايا ولحكومة دولة الإمارات وشعبها متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وكانت شرطة أبوظبي قد قالت في وقت سابق الاثنين إن تحقيقات أولية أشارت إلى رصد أجسام يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار «درون» في منطقتي حادثي انفجار وحريق وقعا في صهاريج لنقل المحروقات ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي. ونقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» عن شرطة أبوظبي القول إن التحقيقات الأولية أشارت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات «درون» وقعت في المنطقتين قد تكون هي السبب في الانفجار والحريق.وأضافت الشرطة في بيان أن ثلاثة أشخاص توفوا وأصيب ستة آخرون بسبب الحريق الذي اندلع في منطقة «مصفح آيكاد 3» بالقرب من خزانات «أدنوك» ما أدى إلى انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية.

