عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: أطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن «عملية ردع شاملة» على مواقع بالعاصمة اليمنية صنعاء، تحت سيطرة الحوثيين. واكد التحالف بدء ضربات جوية متفرقة لمعاقل ومعسكرات الحوثيين في صنعاء وذلك استجابة للتهديد والضرورة العسكرية. وقال إن القوات الجوية للتحالف تنفذ عمليات جوية على مدار 24 ساعة فوق العاصمة اليمنية، معلناً استهداف قيادات إرهابية شمال العاصمة اليمنية. كما أكد أن الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد، وطالب أهالي صنعاء بالابتعاد عن معسكرات وتجمعات ميليشيا الحوثي حرصا على سلامتهم.

وأوضح أن طائرات «إف 15» الهجومية دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمت الاثنين مؤكداً أن الهجمات العدائية على المدنيين بالمملكة والإمارات سيتم محاسبة مرتكبيها.

