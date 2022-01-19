عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن، امس الأطراف الليبية كافة إلى «العمل معا» لإجراء «انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن».وشدد غوتيريش على أن السلطات والمؤسسات الليبية المختصة يجب أن تعمل معا لحل المشكلات الأساسية التي أدت إلى إرجاء الانتخابات، وتهيئة الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مزيد من التأخير. وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير جديد إن هناك أكثر من 12 ألف معتقل رسميا في 27 سجناً ومنشأة احتجاز في أنحاء ليبيا، بينما يحتجز آلاف أيضا بشكل غير قانوني تحت «ظروف غير إنسانية» داخل منشآت تسيطر عليها جماعات مسلحة، أو داخل منشآت سرية. وأضاف أنطونيو غوتيريش، في التقرير الذي حصلت عليه «الأسوشيتدبرس»، إن البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا تواصل توثيق حالات الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في المنشآت التي تديرها الحكومة وجماعات أخرى. وذكر أن آلاف المعتقلين الذين لايظهرون في الإحصاءات الرسمية التي قدمتها السلطات الليبية والتي تظهر أكثر من 12 ألف معتقل غير قادرين على الطعن على الأسس القانونية لاعتقالهم، بسبب استمرار احتجازهم.

وقال غوتيريش في تقريره الذي بعث به إلى مجلس الأمن «مازلت أشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا».واستطرد التقرير قائلا «لا يزال المهاجرون واللاجئون من الإناث والذكور يواجهون مخاطر متزايدة تتمثل في التعرض للاغتصاب، والتحرش الجنسي، والاتجار بالبشر على يد جماعات مسلحة، بالإضافة إلى مسؤولين في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، والذي يخضع لإشراف وزارة الداخلية». وقال الأمين العام إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وثقت حالات في سجن معيتيقة والعديد من مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الزاوية وداخل العاصمة طرابلس وما حولها. وأضاف «البعثة تلقت معلومات موثوقة عن الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على نحو 30 امرأة وطفل نيجيري».

