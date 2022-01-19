عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذر مسؤول بوزارة الصحة العراقية من أن المتحور «أوميكرون» دخل مرحلة ذروة الانتشار في البلاد، وأن أعداد الإصابات مرشحة للارتفاع. وقال مدير تعزيز الصحة بوزارة الصحة العراقية هيثم العبيدي في تصريح لصحيفة «الصباح» الحكومية نشرته امس إن انتشار المتحور الجديد في البلاد يمثل مصدر قلق كبير بسبب ارتفاع الإصابات الكبير في وقت قصير، وما سيسببه هذا من ضغوط على القطاع الصحي. وأوضح أن حضانة فيروس «كورونا» بشكل عام تراوح بين يوم واحد إلى 21 يوما أما حضانة المتحور أوميكرون فأقل من أسبوع. وسجلت حالات الإصابة بـ«كورونا» في الأسابيع الماضية في العراق ارتفاعا كبيرا، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد منذ مطلع عام 2020 حتى الآن أكثر من مليونين و118 ألف إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 24 ألفا و252 حالة.

