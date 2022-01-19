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عوّض البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ الألماني، خسارته جائزة الكرة الذهبية لمصلحة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة السابق باحتفاظه بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الثاني توالياً في حفل «الأفضل» لعام 2021 أول من أمس الذين ينظمه الإتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتُوّج المهاجم البولندي، البالغ 33 عامًا، بالجائزة الفردية للمرة الثانية بعد عام 2020، في نهاية عام مزدهر على المستوى الشخصي بالنسبة لـ «ليفا».

وتفوّق ليفاندوفسكي على «البرغوث» الصغير ميسي الذي رصّع سجله بالكرة الذهبية السابعة في نوفمبر الماضي، ونجم ليفربول الإنكليزي المصري محمد صلاح. وقال ليفاندوفسكي الذي سجل 48 هدفاً في مختلف المسابقات في موسم 2020-2021 «أنا سعيد وأتشرف بالفوز بهذه الجائزة. أشعر بالفخر».

وأضاف «هذه الجائزة هي أيضاً لزملائي ولمدربي، نعمل جميعاً بجد للفوز بالمباريات والكؤوس». وسجل المهاجم البولندي، مرعب حراس المرمى في «بوندسليغا»، 41 هدفاً في 29 مباراة في الموسم الماضي، محطماً بفارق هدف الرقم القياسي السابق لاكثر عدد من الأهداف في الدوري الالماني والمسجل باسم مهاجم بايرن أيضاً «المدفعجي» الراحل غيرد مولر الذي تم تكريمه خلال الحفل الافتراضي في زيوريخ السويسرية، والذي حافظ عليه منذ موسم 1971-1972.

وسجل ليفاندوفسكي قبل يومين من اعلان فوزه بجائزة أفضل لاعب للعام الثاني توالياً، ثلاثية في مرمى كولن، رافعاً رصيده الاجمالي في الدوري الالماني إلى 300 هدف، في المركز الثاني في ترتيب أفضل الهدافين خلف مولر نفسه (365 هدفاً).

وأثنى النجم البولندي على صفات الراحل مولر، قائلاً «أعرف ما يعنيه التغلب على هذا الرقم القياسي، لتسجيل 41 هدفًا في 29 مباراة، إذا كنت قد أخبرتني أنه قبل بضع سنوات كنت سأقول لا، من المستحيل تسجيل العديد من الأهداف في موسم واحد من الدوري الألماني».

وأقام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حفله السنوي لتوزيع جوائزه بطريقة افتراضية، وبث الحفل مباشرة من مقره في مدينة زيوريخ السويسرية افتراضيًا «تماشيًا مع الاجراءات الصحية العامة المعتمدة» بحسب بيان صادر عن المنظمة الدولية. وشملت جوائز فيفا، فئات أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب ومدربة وأفضل حارس مرمى وغيرها وشارك في التصويت مدربو وقادة المنتخبات الوطنية بالإضافة الى تصويت أنصار اللعبة ومجموعة مختارة من الصحافيين. وحصدت الاسبانية أليكسيا بوتياس، قائدة برشلونة، جائزة أفضل لاعبة للسيدات في العالم، بعد أقل من شهر على فوزها بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

وأختير هدف الأرجنيتني إيريك لاميلا الأجمل لعام 2021 وحصل على جائزة «بوشكاش». وكان لاعب توتنهام الانكليزي السابق وإشبيلية الحالي سجل هدفه في مرمى أرسنال الموسم الماضي في الـ «بريميرليغ».

وخلف لاميلا زميله السابق في توتنهام الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون، ومتقدماً على الإيراني مهدي تاريمي (بورتو البرتغالي) والتشيكي باتريك تشيك مهاجم باير ليفركوزن الالماني الذي سجل من كرة ساقطة بعيدة أمام اسكتلندا في الدور الأوّل من النسخة الاخيرة لكأس أوروبا الصيف الماضي. ونال السنغالي إدوار مندي جائزة أفضل حارس لعام 2021، حيث توج حامي عرين تشلسي الانكليزي موسمه الماضي بالفوز بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا. وتقدم مندي على حارس باريس سان جرمان الحالي وميلان السابق الإيطالي جانلوجي دوناروما المتوج مع منتخب بلاده بلقب البطولة القارية، وحارس بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير حامل اللقب العام الماضي.

وعند السيدات، أحرزت الحارسة التشيلية كريستيان إندلر اللقب خلفاً لنظيرتها وزميلتها في ليون الفرنسية سارة بوحددي.

وهيمن تشلسي على لقبي أفضل مدرب ومدربة مع فوز الالماني توماس توخل عند الرجل والإنكليزية إيما هايز عند السيدات.

ودخل توخل بمنافسة مع الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الـ «بريميرليغ» والذي كان خسر أمام نظيره الالماني في نهائي المسابقة القارية الأم الموسم الماضي، ومع الإيطالي روبرتو مانشيني الذي قاد منتخب بلاده للفوز بكأس أوروبا بركلات الترجيح 3-2 على انكلترا بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

