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كُرّم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال حفل جوائز «فيفا» لكونه أصبح في العام 2021 صاحب الرقم القياسي للأهداف الدولية، وحصل من «فيفا» على «جائزة خاصة».

وعلّق رونالدو (36 عاماً) الذي كان حاضرًا شخصيًا لتسلّم جائزته التكريمية «إنه حلم، يجب أن أشكر زملائي، خصوصًا في المنتخب الوطني، الذي لعبت معه منذ ما يقارب الـ 20 عامًا».

وفي سبتمبر الماضي، أصبح النجم البرتغالي الهداف الوحيد في تاريخ الكرة الدولية الذي يسجّل 115 هدفًا متفوقًا على اللاعب الإيراني علي دائي (109 أهداف) .وأحرز الـ «دون» 115 هدفًا في 184 مباراة منذ انضمامه إلى صفوف البرتغال في العام 2003. وتابع رونالدو الذي يحتل المركز الأوّل في قائمة هدّافي دوري أبطال أوروبا (140 هدفًا) قائلاً «لم أكن أفكر مطلقًا في تحطيم هذا الرقم القياسي». وأضاف «أنا فخور للغاية، إنها مكافأة خاصة من «فيفا»، المؤسسة التي أحترمها كثيراً. إنه إنجاز رائع، إنه لأمر رائع أن تكون هداف كل العصور».