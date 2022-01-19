دوليه

أهدر ميلان فرصة ذهبية لاعتلاء صدارة الدوري الايطالي بعدما سقط بشكل صادم على أرضه امام سبيتسيا 1-2 أول من أمس في ختام منافسات المرحلة الثانية والعشرين، فيما استفاد نابولي على أكمل وجه من تعثر قطبي ميلان هذا الاسبوع لتقليص الفارق معهما بعد فوزه على مضيفه بولونيا 2-0. وبقي ميلان في المركز الثاني برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن انتر المتصدر وحامل اللقب والذي كان سقط في فخ التعادل السلبي أمام أتالانتا الأحد، علماً أن «نيراتسوري» يملك مباراة أقل، فيما رفع نابولي رصيده إلى 46 نقطة متأخراً في المركز الثالث. وتقدم سبيتسيا للمركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة. وبعدما سجل البرتغالي رافايل لياو هدف التقدم لمصلحة أصحاب الأرض (45+1) بعد دقيقتين من إهدار الفرنسي تيو هرنانديز ركلة جزاء، أدرك البديل الكولومبي كيفين أغوديلو التعادل في الشوط الثاني (64) قبل أن يحطّم الغاني إيمانويل غياسي أحلام ميلان بالخروج ولو بنقطة بهدف قاتل (90+6).

وسيتحسّر ميلان كثيرًا على اضاعة ركلة جزاء قبل لحظات من نهاية الشوط الاوّل بعد عرقلة من الحارس ايفان بروفيديل على لياو (43)، واثر العودة الى تقنية الحكم المساعد (في أيه آر) تم احتساب الركلة، لكنّ هرنانديز اهدرها (45). عوّض لياو واضعاً حدا لسلسلة من الفرص أضاعها اصحاب الارض في الشوط الاول(45+1). في الشوط الثاني، تمكن غوديلو من معادلة النتيجة (64).

وفي لحظات أخيرة جنونية، ألغي هدف لميلان (90+3) سجله جونيور ميسياس بعدما أطلق الحكم صافرته من دون أن يمنح أصحاب الارض الافضلية اثر خطأ على ريبيتش قبل وصول الكرة الى ميسياس مما أشعل غضب ميلان، فيما كان القائم بعد دقيقة يتصدى لرأسية إبراهيموفيتش.

وقال بيولي مدرب ميلان لقناة «دازون» للبث التدفقي «لقد فقدنا الوضوح بعد تعرضنا لظلم، إنه عار. المسؤولية تقع على عاتقنا ولكن يجب تقاسمها هذه الأمسية مع الحكم».

وتابع «الغريب أنه لم يطلق صافرته من أجل نصف الأخطاء طوال المباراة وهنا يطلق صافرته بينما الكرة على قدم لاعبنا..». وبعد ست دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع وصلت كرة الى غياسي الذي انطلق وسجّل هدفاً قاتلاً في شباك «روسونيري» مانحاً فريقه فوزاً في سان سيرو. وفي المباراة الثانية، انتهز نابولي فرصة خسارة ميلان وتعادل إنتر ليقلّص الفارق مع الاخير إلى أربع نقاط فقط، بعد فوز مقنع على مضيفه بولونيا بفضل ثنائية الجناح المكسيكي هيرفينغ لوزانو (20 و47).

وحظي جمهور نابولي ببشرى سارة أخرى تمثلت بعودة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن إلى الميدان، عقب مشاركته في الدقائق العشرين الاخيرة مرتدياً قناعاً واقياً، بعد أقل من شهرين من اصابته بكسور عدّة في الوجه.

وأكرم فيورنتينا وفادة ضيفه جنوى بفوزه عليه 6-0. ورفع فيورنتينا رصيده إلى 35 نقطة متقدماً للمركز السادس بالتساوي مع قطبي العاصمة، نادي روما الذي تراجع الى المركز السابع ولاتسيو الثامن.فيما يقبع جنوى في المركز التاسع عشر ما قبل الاخير برصيد 12 نقطة.

