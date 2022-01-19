دوليه

بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزه السهل على السويسري هنري لاكسونن 6-1 و6-4 و7-6 (7-3) أمس في ملبورن.

واحتاج مدفيديف الذي يمني النفس بإحراز لقبه الكبير الثاني بعد بطولة الولايات المتحدة، آخر بطولات الغراند سلام، على ملاعب فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي، الى ساعة و54 دقيقة للتخلص من عقبة السويسري المصنف 91 عالميا.

ويلتقي مدفيديف في الدور الثاني مع الأسترالي نيك كيريوس الـ115 عالميا أو البريطاني ليام برودي الـ128 عالميا والصاعد من التصفيات.

ولم يجد الروسي الآخر أندري روبليف الخامس صعوبة في التأهل الى الدور الثاني بتغلبه على الإيطالي جانلوكا ماجر 6-3 و6-2 و6-2. وانسحب النروجي كاسبر رود الثامن بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها قبل يومين في التدريبات.

ولدى السيدات، خرجت المصرية ميار شريف من الدور الأول بخسارتها امام البريطانية هيذر واطسون 3-6 و7-5 و2-6.

ولم تكن حال الأميركية ليلى فرنانديز، وصيفة فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي، أفضل من ميار وودعت من الدور الاول بخسارتها امام الاسترالية ماديسون إنغليس المشاركة ببطاقة دعوة 4-6 و2-6. ونجحت الإسبانية غاربيني موغوروسا الثالثة عالميا في بلوغ الدور الثاني للبطولة الأسترالية للمرة العاشرة في 10 مشاركاته بتغلبها على الفرنسية كلارا بوريل 6-3 و6-4. وتلتقي موغوروسا، المتوجة بلقب بطولتي رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017، في الدور المقبل مع الفرنسية الأخرى أليزيه كورنيه الفائزة على البلغارية فيكتوريا توموفا 6-3 و6-3.

وتأهلت أيضا البولندية إيغا شفيونتيك السابعة وبطلة رولان غاروس 2020، بفوزها على البريطانية هاريت دارت 6-3 و6-صفر، والرومانية سيمونا هاليب الرابعة عشرة بتغلبها على البولندية ماغدالينا فريخ 6-4 و6-3، والإستونية أنيت كونتافيت السادسة بفوزها على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-2 و6-3 .

