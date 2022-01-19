دوليه

قدّم نادي برينتفورد عرضاً رسمياً للتعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إيريكسن. وكشفت مصادر إعلامية أن النادي الصاعد هذا الموسم إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، عرض على صانع الألعاب الدنماركي عقداً لستة أشهر، أي حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التمديد لموسم آخر. ولم يشارك إيريكسن في أي مباراة منذ سقوطه على أرض الملعب خلال بطولة أمم أوروبا صيف العام الماضي وتعرضه لسكتة قلبية كادت أن تفقدَه حياته، ووافق ناديه السابق إنتر على فسخ عقده بالتراضي مؤخرا، وذلك بسبب القوانين الإيطالية التي ترفض مشاركة اللاعبين الذين يلعبون بجهاز لتنظيم ضربات القلب. نيوكاسل يطلب بالوتيلي يخطط مسؤولو نيوكاسل يونايتد الإنكليزي للتعاقد مع الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم أضنة ديمرسبور التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ويبحث نيوكاسل عن تدعيمات فورية للفريق لإنقاذه من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. ووفقًا لصحيفة «ديلي ستار» البريطانية، فإن مديري نيوكاسل يفكرون في التعاقد مع بالوتيلي، لكن لم يقدموا عرضًا رسميًا حتى الآن.