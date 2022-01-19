دوليه

يخوض المنتخب المصري مباراة حاسمة أمام نظيره السوداني اليوم في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ضمن بطولة أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون.

ويحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط خلف نيجيريا المتصدرة بست نقاط بينما تأتي غينيا بيساو ثالثة بنقطة وهو ذات رصيد السودان.

وتحتاج مصر للفوز أو التعادل على الأقل اليوم لضمان التأهل للدور التالي بينما يحتاج منتخب السودان للفوز لدخول حسابات التأهل للدور المقبل.

ويخشى الفراعنة من توديع البطولة مبكرا وقد يحدث ذلك حال الخسارة اليوم أمام السودان مع فوز غينيا بيساو على نيجيريا التي من المتوقع أن تلعب بالبدلاء بعد حسم التأهل.

ووقتها ستحتل مصر المركز الرابع وتخرج من البطولة ولذلك يسعى الفراعنة لحسم الأمور والفوز على السودان.

وقد تخسر مصر ويتوقف رصيدها عند 3 نقاط وستحتاج وقتها لعدم فوز غينيا بيساو للتواجد بالمركز الثالث والدخول في حسابات التأهل.

ويصعد أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الـ6 في البطولة لثمن النهائي بجانب أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث بالمجموعات.ويقف التاريخ بجوار منتخب مصر في مباراة اليوم حيث تواجه المنتخبان من قبل 5 مرات في بطولة كأس الأمم الأفريقية وفاز الفراعنة 3 مرات وتعادلا مرة واحدة وفاز منتخب السودان في لقاء وحيد.

ويعاني منتخب مصر من غيابات مؤثرة متمثلة في أكرم توفيق وأحمد أبو الفتوح ومحمود الونش للإصابة.

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر بتشكيلة هجومية بالاعتماد على الثلاثي محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش في الهجوم مع إمكانية الدفع بزيزو بين ثلاثي الوسط بجوار عمرو السولية ومحمد النني. وكان منتخب الكاميرون تأهل للدور ثمن النهائي بعد تعادله بهدف لمثله أمام منتخب الرأس الأخضر. وسجل المنتخب الكاميروني هدف السبق عن طريق هداف «الكان» فينيست أبو بكر في الدقيقة 39 إلا أن منتخب الرأس الأخضر تمكن من تعديل النتيجة عند الدقيقة 53 بقدم اللاعب غاري رودريغيز.

من جهته تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى الدور المقبل بعد تعادله مع نظيره الاثيوبي بهدف لكل منهما في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى. وتقدم اللاعب سيريل بايالا بهدف لبوركينا فاسو في الدقيقة 24 من المباراة في حين أدرك جيتانيه كيبيدي التعادل لإثيوبيا من ضربة جزاء في الدقيقة 50.

وبلغ منتخب الكاميرون الدور ثمن النهائي بصفته متصدر المجموعة الأولى بسبع نقاط فيما حجز منتخب بوركينا فاسو مقعدا له في الدور نفسه بعد احتلاله الوصافة باربع نقاط بينما يحتل الرأس الاخضر المركز الثالث باربع نقاط وإثيوبيا المركز الرابع بنقطة يتيمة.

