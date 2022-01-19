دوليه

اقتنص الأهلي تعادلا قاتلا من الإسماعيلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب أول من أمس في ثاني جولات المجموعة الثانية ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

تقدم البوليفي كارميلو للإسماعيلي في الدقيقة 16 وأدرك الصاعد أحمد سيد غريب التعادل للأهلي في الدقيقة (90+3) من متابعة لضربة جزاء تصدى لها الحارس أحمد عادل من حسام حسن.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه بيتسو موسيماني إلى نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة كما ارتفع رصيد الإسماعيلي بقيادة مدربه خوان براون إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب.

ورغم مشاركة الأهلي بتشكيلة أغلبها من اللاعبين الصاعدين إلا أنهم أحرجوا الإسماعيلي الذي دفع بقوته الضاربة لكنه لم يستطع الحفاظ على تقدمه ليخرج اللقاء بالتعادل.

وفشل الإسماعيلي في كسر عقدة الأهلي حيث أنه لم يحقق أي فوز عليه منذ عام 2010.

وضمن ذات المجموعة حقق الجونة فوزا صعبا على حساب منافسه المقاولون العرب بهدف نظيف سجله إسلام عبد النعيم في الدقيقة 44.

ورفع الجونة رصيده إلى 4 نقاط محتلا المركز الثاني وفي المقابل تجمد رصيد المقاولون العرب عند 3 نقاط في المركز الثالث.وعلى ستاد بتروسبورت بالقاهرة تعادل البنك الأهلي مع سموحة بدون أهداف.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى نقطة في المركز الأخير وهو نفس رصيد سموحة صاحب المركز قبل الأخير.

