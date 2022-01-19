دوليه

طالب رئيس نادي الإسماعيلي يحيى الكومي بإنشاء بطولة دوري خاصة للأهلي في مصر.وقال الكومي إن الأهلي يسيطر على معظم البطولات المحلية في السنوات الأخيرة بسبب غياب العدالة مؤكدا أن أبسط دليل على ذلك هو ما حدث في لقاء فريقه ضد الأحمر في كأس الرابطة والذي خرج بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأشار إلى أن الحكم محمد الصباحي احتسب ركلة جزاء وهمية للأهلي لإرضاء جماهيره وجهازه الفني الذي اعترض على عدم طرد باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي.وأضاف «لا أعلم لماذا لم يرجع الحكم مرة أخرى إلى تقنية الفيديو لمراجعة اللعبة؟ ما دامت الأمور تسير هكذا فمن الأفضل إنشاء دوري خاص للأهلي ودوري جديد للفرق الأخرى». وأصدر النادي الإسماعيلي بيانا رسميا عقب لقاء الأهلي هدد فيه بالانسحاب من كأس الرابطة.وقال الإسماعيلي «يؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة يحيى الكومي تعاونه الصادق مع عناصر المنظومة الكروية ومن بينها الحكام دعما للاستقرار، لكنه يرفض وبشكل قاطع ما ارتكبه حكم الساحة محمد الصباحي والطاقم المساعد له من أخطاء فجة في مباراة الفريق أمام الأهلي».وأكد الإسماعيلي أن أهم هذه الأخطاء احتساب ركلة جزاء مشكوك في صحتها بشهادة خبراء التحكيم وأثرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة وحرمت الإسماعيلي من فوز مستحق.وطالب الإسماعيلي بإجراء تحقيق عاجل مع طاقم التحكيم بقيادة محمد الصباحي واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تمنع تكرار هذه الأخطاء.

