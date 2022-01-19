دوليه

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عن نجاحه في حل أزمة المستحقات المتأخرة للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول.وأوضح الزمالك أنه تم إيداع 12 مليون جنيه في الحساب البنكي للاعب المغربي أشرف بن شرقي قيمة مستحقاته المتأخرة طيلة الفترة الماضية.

وقال النادي في بيان «نجحت إدارة الزمالك في حل أزمة مستحقات أشرف بن شرقي في اليوم الأخير من المهلة القانونية الخاصة بالسداد قبل فسخ التعاقد بين الطرفين ليحافظ النادي بذلك على أحد نجوم الفريق الأول».

ويحاول الزمالك إقناع أشرف بن شرقي بتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.من ناحية أخرى أكد أحمد يحيى وكيل مصطفى فتحي لاعب الزمالك المنتقل إلى التعاون السعودي أن رحيل اللاعب كان حلا جيدا لجميع الأطراف.

وقال «نادي التعاون السعودي كان يرغب في التعاقد مع مصطفى فتحي خاصة وأن المدير الفني الحالي هو نفس المدير الفني للتعاون خلال فترة تواجد مصطفى في ذات النادي من قبل».وتابع «الزمالك لم يتلق أي عرض بأكثر من مليون دولار وكان من الصعب انتظار مصطفى فتحي لنهاية الموسم واللاعب غير مثير للمشاكل ولن يلعب في مصر لفريق غير الزمالك وسيوقع على عقد ثلاثي يضمن ذلك».وختم «رأي الجماهير الغاضبة من رحيل اللاعب يحترم لكن مصطفى يتمنى أخذ هذه الخطوة خاصة وأن اللاعب ونادي الزمالك استفادا ماديا وحصل التعاون على استفادة فنية».

