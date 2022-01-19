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حقق منتخب كرة اليد بداية قوية في البطولة الآسيوية الـ20 بفوزه على الأردن 42-31 في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن منافسات المجموعة الأولى في البطولة المقامة في مدينة الدمام السعودية حتى 31 يناير المقبل والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في السويد وبولندا 2023. وفي المجموعة ذاتها حقق منتخب كوريا الجنوية انتصارا عريضاً على نظيره السنغافوري 40-9. وسيخوض أزرق اليد مباراته الثانية في 12:00 ظهر اليوم أمام سنغافورة حيث سيضمن الأزرق تأهله في حالة الفوز إذ يتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور المقبل.

وبدأ الأزرق اللقاء بشكل بطيء خصوصا في الدفاع وهو ما استغله المنتخب الاردني ليتقدم سريعاً 4-1 بفضل تألقه لاعبه المميز خالد ابوحسن. وتدارك مدرب الأزرق السلوفيني بوريس دينيتش الموقف وقام بتعديل طريقة الدفاع إلى الدفاع المتقدم للحد من خطورة لاعبي الأردن في التصويب من التسعة امتار بالإضافة إلى استغلال الهجمات المرتدة السريعة عبر إبراهيم الأمير وعبدالعزيز سالمين ومشعل طه ليحقق الأزرق التقدم 7-5. وظلت النتيجة متقاربة حتى الدقائق الخمسة الأخيرة التي استغل بها الأزرق تراجع المستوى البدني للاعبي الأردن وسيطر على اللقاء بفضل تميز عبدالله الغربللي وعبدالرحمن البالول وفواز مبارك ليوسع الفارق في نهاية الشوط الأول إلى 5 أهداف 19-15.

وحافظ الأزرق على تقدمه في الشوط الثاني من خلال التركيز على الدفاع بشكل أكبر مع استغلال نقاط الضعف في الأردن. وواصل مدرب الأزرق نظام المداورة من خلال اشراك جميع اللاعبين وهو الأمر الذي تسبب في تذبذب مستوى الأزرق على الرغم من مواصلة تقدمه في اللقاء. وتدريجياً شدد الأزرق قبضته على اللقاء مستغلاً تراجع مستوى الأردن فتقدم 32-23 في منتصف الشوط الثاني، قبل أن ينهي اللقاء دون صعوبة بفارق 11 هدف 42-31.

