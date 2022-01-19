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تعود منافسات دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة اليوم باقامة اللقاء المؤجل من القسم الأول الذي يجمع كاظمة مع الجهراء في الـ 06:30 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله. وكان اللقاء تأجل بسبب عدم وجود سيارة اسعاف في صالة الاتحاد.

ويتصدر الكويت ترتيب البطولة بـ9 نقاط بفارق نقطة عن كاظمة الثاني، يأتي بعدهما الجهراء 7 نقاط، ثم القادسية والقرين وبرقان بـ 6 نقاط لكل منهما.

وتقام البطولة بنظام الدوري من ثلاثة أقسام على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بطريقة «بلاي أوف» من خمس مباريات يتأهل إلى النهائي الفائز في ثلاث منها. ويقام النهائي بالنظام ذاته، فيما يهبط السادس إلى الدرجة الاولى ويلعب الخامس مع ثاني الأولى ثلاث مواجهات يتأهل الى الدرجة الممتازة الفائز في اثنتين منها.

وكان الدوري توقف في أوائل ديسمبر الماضي لافساح المجال امام المنتخب من أجل الاعداد الجيد لدورة الالعاب الخليجية التي تأجلت إلى شهر مايو بدلا من يناير بسبب اجراءات مكافحة الفيروس المتحور «أوميكرون».

وستكون المنافسة على أشدها اليوم بين الفريقين اللذين قدما مستويات مميزة في البطولة قبل التوقف، إذ حقق البرتقالي الفوز في جميع مبارياته مؤكداً جديته في المنافسة على اللقب خصوصا بعد أن هزم الكويت المرشح الأبرز، فيما قدم الجهراء مستويات لافتة بقيادة المدرب التونسي منعم عون الذي يعتمد على مجموعة متميزة من اللاعبين يبرز منهم المحترف اللبناني وائل عرقجي ومساعد العتيبي وعبدالرحمن الجمعة وعبدالعزيز ضاري وأحمد سعود، فيما لم تتأكد بعد مشاركة المتحرف التونسي صالح الماجري في اللقاء بسبب تأخرت وصوله إلى البلاد.

في الطرف الآخر يعول مدرب كاظمة الأميركي كيسي أوينز على لاعبيه يوسف بورحمه، أحمد البلوشي، عبدالعزيز الفضلي والأميركي زاك لوفتون. ويطمح كاظمة إلى مواصلة الانتصارات والابتعاد في صدارة البطولة.

