محلية

قدم نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة مشعل رمضان استقالته من منصبه لمجلس إدارة الاتحاد. وكتب رمضان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : «رسمياً تم تقديم استقالتي من لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة بعد شرح الاسباب لرئيس الاتحاد وامين السر العام» ، وأضاف في تغريدة أخرى: «هناك شروط أساسية تعتبر ضرورية لوجود الاداري الرياضي وهي: وجود جماعة مرتبطة بعضها ببعض. وجود مهمة عامة مشتركة بينهم. وجود تمايز في المسؤوليات الملقاة على عاتق كل فرد من افراد الجماعة. باختصار الشروط لا وجود لها في الرياضة المحلية الا في قلة قليلة».

ويعتبر رمضان الذي شغل منصب رئيس لجنة المسابقات في الموسم الماضي قبل أن يعينه الاتحاد بمنصب نائب رئيس اللجنة في التشكيل الجديد هذا الموسم، من افضل الكفاءات الادارية في اللعبة إذ ساهم نشاطه وتواصله مع جميع الأندية بتطور كبير في اللعبة خلال الموسمين الماضيين ما أعاد المنافسة بين أكثر من أربع فرق على الألقاب وجذب الجماهير إلى صالات الكرة الطائرة بعد غياب طويل.

