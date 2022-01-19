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رفض اتحاد الكرة الطائرة مجدداً احتجاج القادسية المتعلق بمباراة الفريق مع الكويت التي اقيمت في 6 ديسمبر الماضي في الدور التمهيدي من دوري الدرجة الممتازة. وكان القادسية احتج على عدم تطبيق الكويت اللائحة المتعلقة بتسجيل اللاعبين والتي تنص على ضرورة تسجيل لاعبين في مركز الدفاع «الليبرو» بينما سجل الكويت لاعباً واحداً.وقال الاتحاد أن القادسية لم يتبع الاجراءات الادارية الصحيحة والتي تنص على ضرورة تقديم الاحتجاج في «الاسكورشيت» بعد نهاية المباراة. وكان القادسية طلب من الاتحاد عرض شكواه على اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي وهو ما رفضه الاتحاد في كتابه الأخير، معتبراً أن عدم اتباع الاجراءات الصحيحة يبطل الشكوى من أساسها.

