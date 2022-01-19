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تبدأ اليوم منافسات النسخة التاسعة والعشرين من بطولة كأس ولي العهد بإقامة مباراتين ضمن الدور التمهيدي، بعد قرار اتحاد الكرة تأجيل انطلاق المنافسات لمدة 24 ساعة حتى يتسنى لجميع الفرق المشاركة إجراء مسحات «بي.سي.آر» وذلك في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد. ويلتقي في المباراة الأولى اليرموك مع الشباب في الساعة الـ 04:25 مساءً على ستاد نادي الكويت، فيما يلتقي في الثانية الجهراء مع الفحيحيل في الساعة الـ 07:25 مساءً على ستاد عبدالله الخليفة.

ويتواجه الفائز من مباراة اليرموك والشباب مع الكويت حامل اللقب والذي جنبه نظام البطولة خوض الدور التمهيدي، فيما يلعب الفائز من مباراة الجهراء والفحيحيل مع الفائز من لقاء خيطان وكاظمة اللذين يلتقيان غداً في الدور ذاته ضمن المجموعة الأولى. كما يلعب غداً ضمن المجموعة الثانية، الساحل مع النصر، وتستكمل المباريات الجمعة بمواجهتي القادسية مع السالمية، وبرقان مع الصليبخات.

واعتمد اتحاد الكرة تأجيل مباراة العربي والتضامن في الدور التمهيدي إلى وقت لاحق بسبب إصابة عدد من لاعبي الأخضر بالفيروس.ووافق مجلس إدارة الاتحاد على تأجيل مباراة الفريق الذي يبلغ عدد الإصابات في صفوف لاعبيه 8 إصابات أو إصابة جميع حراس مرماه بالفيروس.

