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يتواجه العربي مع منافسه نادي الفتاة في

الـ 6 مساء اليوم على صالة نادي الفتاة بمنطقة الخالدية، ضمن الدور نصف النهائي من دوري كرة القدم داخل الصالات للسيدات، على أن تقام المواجهة الثانية السبت المقبل، وذلك بعد انتهاء الحجر المنزلي للاعبات العربي وتعافيهن من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويتأهل الفائز بمباراتين من ثلاث متاحة، وفقا لنظام «البلاي أوف» الذي يطبق في هذه المرحلة من البطولة، لملاقاة الكويت في المباراة النهائية المزمع إقامتها في 29 يناير الجاري، وقد حجزت سيدات الأبيض البطاقة الأولى بعد فوزهن على نظيراتهن بنادي سلوى الصباح بمجموع مباراتين للاشيء. ويتوقع أن تكون المواجهة قوية بين الفريقين؛ بعدما جاءت سيدات العربي والفتاة في المركزين الثاني والثالث تواليا في الأدوار التمهيدية للبطولة، ولتقارب المستوى الفني بينهما.ويعتمد مدرب العربي فيصل الشمروخ على مريم البارون، والبراريلية ماركيز دا سيلفا، وجود الاحمد لترجيح كفة الأخضر، فيما يعول المدرب الوطني لنادي الفتاة محمد الكندري على التونسية هيفاء القدري، وشيخة المحمد، ومن خلفهما الحارسة ياسمين سعدون في الفوز في المباراة الأولى ووضع قدم في المباراة النهائية.

