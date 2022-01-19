وطن النهار

استقبل وزير الشؤون والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، في مكتبه كلاً من رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي للصم وممثل الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية وعضو المجلس الاعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وأمين السر بالنادي الكويتي الرياضي للمعاقين وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمرضى التصلب العصبي ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ورئيس جمعية المكفوفين الكويتية ومقرر الاتحاد الكويتي لكرة السلة للمعاقين.

وقد رحب الوزير بهم مشيدا بالجهود الطيبة المبذولة والرامية الى تعزيز مسيرة الانجاز لذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع التي تهم ذوي الاحتياجات الخاصة في شتى المجالات مؤكدا على الدعم المستمر وتسهيل الاجراءات توفيرا للوقت والجهد.

من جهة ثانية استقبل وزير الشؤون والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر النيادي، بحضور المدير العام م.بدر الوقيان وقياديي المؤسسة، وذلك في مكتبه بمبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. ورحب الوزير بالسفير، مشيدا بالجهود الطيبة المبذولة والرامية في تعزيز مسيرة التعاون بين الدولتين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بين البلدين الشقيقين، مؤكدا على المستوى المتميز الذي وصلت إليه تلك العلاقات، والتي تشهد نموا وتطورا على كل الصعد.

وعلى هامش اللقاء تم توقيع شركة دوكاب للكابلات عقدا مع «السكنية» لتوريد وتركيب كيبل أرضي جهد 132 ك.ف بطول 120 كم لتغذية محطات التحول الرئيسة بمنطقة المطلاع السكنية وبقيمة 7.6 ملايين دينار.

