وطن النهار

وجّه مجموعة من المعنيين رسالة مناشدة عبر جريدة «النهار» إلى وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور للنظر في موضوع احتساب آخر مربوط الرتبة للعسكريين «وكيل أول» عند التقاعد. وتضمنت الرسالة مناشدة الوزير للنظر في تسويات التقاعد لعسكريي الداخلية لرتبة «وكيل أول» لمن استوفى شروطها مثل مدة الخدمة الفعلية «25 سنة» وبلوغ سن المتقاعد «45 سنة وأكثر» وحصوله على ثلاث علاوات دورية، ليُمنح آخر مربوط رتبته عند التقاعد، كما تضمنت الرسالة مطالبتها الوزير لإصدار قرار ينظم التسوية وذلك أسوةً بزملائهم العسكريين في وزارة الدفاع والحرس الوطني، حيث أشارت إلى صدور قرارات في الجهتين يمنح «وكيل أول» بموجبها آخر مربوط رتبته عند التقاعد. وجاء في ختام المناشدة بأن المعنيين المقبلين على التقاعد من رتبة «وكيل أول» قد قاموا لأكثر من مرة بتوجيه مناشدات لوزراء سابقين إلا أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، آملين من وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور إصدار هذا القرار المنظم لتسوية التقاعد، والذي من شأنه تجديد الدماء في وزارة الداخلية وتحفيز العاملين فيها.

