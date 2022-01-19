وطن النهار

أعلن وكيل وزارة التربية لقطاع البحوث والمناهج التربوية مدير المركز الوطني لتطوير التعليم بالإنابة صلاح دبشة، نتائج دراسة ميزة التجريبية والتي عقدت ديسمبر الماضي في 267 مدرسة ابتدائية ومتوسطة من مدارس الكويت، مشيراً إلى أن الدراسة تستهدف بناء وتنمية قدرات الطلاب حيث تركز على التدريب وليس القياس.

وأشار دبشة خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس لتحليل نتائج دراسة ميزة الوطنية عبر برنامج zoom إلى أن الحد الأدنى من كفاءة طلبة الصف الخامس الابتدائي في كل من مدارس التعليم العام والخاص في المواد الدراسية بلغ 47.1%، مبيناً أن نتائج الطلبة في اللغة العربية بلغت 57.5% واللغة الإنكليزية 47.2% والرياضيات 36.1% والعلوم 47%.

وأضاف دبشة أن الحد الأدنى من كفاءة الطلبة في الصف التاسع المتوسط في كل من مدارس التعليم العام والخاص في المواد الأربع الدراسية بلغ 38.7%، مبيناً أن نتائج الطلبة في اللغة العربية بلغت 44.3% واللغة الإنكليزية 43.7% والرياضيات 29% أما العلوم 37.5% مشيراً إلى أن متوسط الحد الأدنى الذي يجب أن يصل إليه الطلاب هو 75%. وأكد دبشة أن نتائج الدراسة التجريبية تشير إلى أننا مازلنا بحاجة للعمل من أجل رفع نتائج الطلبة ومستوى التحصيل العلمي لديهم خاصة وأن الجيل الحالي يختلف عن الأجيال السابقة ولا تناسبه الطرق القديمة التي كانت تؤتي ثمارها مع الأجيال السابقة، مشدداً على أننا بحاجة للتعاون والتكاتف من أجل تشخيص مواطن القوة والضعف لوضع الخطط اللازمة، مبيناً أن وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم لديهما العديد من المشاريع التي نستطيع من خلالها تطوير المنظومة التعليمية لاسيما مع استعداد الجميع للتطوير وتوفر الامكانيات والخبرات اللازمة. ولفت إلى أن نتائج الاستبانات المرافقة لدراسة ميزة الوطنية التجريبية قد أظهرت الاختلاف بين حب الطلبة للمواد الدراسية من مدرسة لأخرى ومن منطقة تعليمية لأخرى ومن معلم لآخر، حيث أظهرت حب الطلبة لمادة العلوم 91% واللغة الانكليزية 81% واللغة العربية 89% والرياضيات 79.7% مشيراً إلى أن الاستبانات قد أظهرت أن 94% من الطلاب يحبون تعلم أشياء جديدة ما يستدعي تطوير المعارف بشكل جديد ومختلف وهذه النتائج بحاجة إلى دراسة مفصلة لترسيخ المعايير والخبرات التي يكتسبها الطلبة خاصة المهارات المتعلقة بالتفكير.

وأشار دبشة إلى أن 93.9% يحبون المدرسة و46% يشعرون أن الواجبات المنزلية كثيرة وبالتالي لابد من إيجاد آلية للتنسيق بين المواد لتقنين حجم الواجبات بما يتناسب مع وقت الطلبة ومتطلبات المادة الدراسية، كما وصل عدد الطلبة الذين يشعرون بأن أعداد الطلبة في مدارسهم كبيرة وصلت إلى 49.9% ما يستدعي ربط هذا الشعور بتحصيل الطلبة الدراسي ونتائجهم.

وفي حوار مع الصحافيين على هامش المؤتمر حول تأثير جائحة «كورونا» على نتائج دراسة «ميزة» الوطنية التجريبية قال دبشة: أثرت جائحة «كورونا» بالتأكيد على التحصيل العلمي للطلبة واكتسابهم للمعارف والمهارات ما نتج عنه فاقد تعليمي كبير، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يمنع تطبيق الدراسة خصوصاً وأنها تعتبر ضمانة لجهة محايدة لتحديد متطلبات رفع المستوى التحصيلي للطلبة، مؤكداً أهمية وجود دراسة ميزة في الأزمات والاحتياج لها من أجل تعويض الفاقد التعليمي من جهة وإثراء العملية التعليمية من جهة أخرى واكساب الطلبة المهارات المطلوبة وفق مراحلهم الدراسية.

وتابع دبشة أن التواجيه الفنية قد وضعت أسئلة الاختبار وفق معايير محددة لقياس الجوانب الادراكية بـ 9 مستويات والنتائج الحالية ستتيح لنا التعديل على هذه الاسئلة لتطبيقها في الدراسة الأساسية، منوهاً إلى أن التطبيق التجريبي يعتبر مؤشراً لتحصيل الطلبة التعليمي الحالي وبالتالي هذه الدراسة تعتبر تغذية راجعة بهدف النهوض بالعملية التعليمية وللوصول إلى الصورة المثلى.

