وطن النهار

كشف رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» د. خالد الصالح عن تدريب 1262 طبيب أسنان على الكشف المبكر لسرطان الفم حتى نهاية العام الماضي، وذلك بالتعاون مع إدارة طب الأسنان في وزارة الصحة.

وقال الصالح في تصريح صحافي: إن ذلك يأتي في إطار استمرار نهج الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» في تحقيق هدفها بالتوعية من السرطان والذي يتناول جزء منه إقامة دورات متخصصة لأطباء الأسنان حول التقصي البصري لأورام الفم.

وأكد أنه نظراً للنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج التدريبي فإن الحملة بدأت تنفيذ خطتها التدريبية للعام 2022.

وأوضح أن الحملة تستعين في برنامجها التدريبي بالمختصين ذوو الخبرة بهذا المجال. وذكر الصالح أن حملة «كان» وضمن برامجها التدريبية المستمرة أنهت، دورة متخصصة للهيئة التمريضية.

وأعلن أن عدد الطواقم التمريضية التي تم تدريبهم بلغ 2116 شخصاً، لافتا إلى أن حملة «كان» تقوم بتدريب الطواقم التمريضية على مهارات التواصل مع المرضى وذويهم خاصة مرضى السرطان، بالإضافة إلى أنه تم إعداد برنامج متكامل يقدمه اختصاصيو الأورام للمتدربين يتضمن تعريف حول مرض السرطان ومراحله ونسبة وقوعه في الكويت وفي العالم وطرق التشخيص والعلاج الوقاية والاكتشاف المبكر ونسبة الشفاء. وأضاف أن الاهتمام بتدريب الطواقم التمريضية يعود لقربهم للمريض وذويه وكذلك للأطباء، فتدريبهم على المعلومات الصحيحة حول الأمراض السرطانية وكل ما سبق يهيئهم للإجابة على أية تساؤلات بصورة علمية سليمة.

وأشار إلى أن الطواقم التمريضية هي التي تنفذ وتطبق العلاجات الموصوفة من الأطباء لذلك فهم الركيزة في تقديم العلاج لذلك وجب الاهتمام بثقافتهم الصحية فيما يتعلق بالأمراض السرطانية.

بدورها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية بحملة «كان» ومسؤول شهر التوعية بسرطان الغدة الدرقية د. إيمان الشمري إن العالم يحتفل بشهر التوعية بسرطان الغدة الدرقية خلال شهر يناير من كل عام، ويتم خلاله تعريف الجمهور بأمراض الغدة الدرقية والتركيز على أمراض الغدة السرطانية، حيث تتماشى هذه الأهداف مع الأهداف التي تسعى حملة «كان» على تحقيقها.

