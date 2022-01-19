وطن النهار

دعا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية عبدالعزيز شعيب اصحاب الحضانات الخاصة إلى تسجيل كوادرهم لأخذ (الجرعة التنشيطية الثالثة) من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك تطبيقا للتعليمات الصحية الصادرة من مجلس الوزراء والسلطات الصحية. وقال شعيب في تصريح صحافي إنه في الـ27 من الشهر الحالي ستنطلق حملة لتطعيم جميع العاملين في الحضانات الخاصة ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في منطقة السالمية معربا عن امله ان تشارك جميع الحضانات الخاصة لانجاح هذه الحملة من اجل سلامة الاطفال والعاملين فيها. وأشاد بتعاون اصحاب الحضانات في حملات التطعيم السابقة لتحصين كوادرهم من الفيروس وتجاوبهم الكبير في هذا الجانب مبينا ان الجرعة التنشيطية الثالثة ستخصص للذين تجاوزوا مدة 6 اشهر من أخذهم الجرعة الثانية. ودعا شعيب اصحاب الحضانات والعاملين فيها الى المبادرة بالتسجيل عبر الموقع الخاص بتجمع اصحاب الحضانات ومن خلال الرابط ‏https://forms.gle/piTjusAgbpHjGHAv5 ليتمكن الجميع من المشاركة في هذه الحملة.