وطن النهار

رفضت محكمة الاستئناف امس الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر بالبراءة في قضية فرعية الهواجر في الدائرة الخامسة والمتهم فيها النائب السابق حمود الخضير واخرون. وكانت النيابة العامة في وقت سابق قررت اخلاء سبيل المشاركين من ابناء قبيلة الهواجر في الدائرة الخامسة بكفالة ألف دينار لكل منهم، لقيامهم بإجراء انتخابات فرعية تمهيدا لاختيار مرشح لهم في انتخابات مجلس الأمة. وكانت النيابة العامة قد واجهت المتهمين بتهمة تنظيم انتخابات فرعية والدعوة اليها والاشتراك في تنظيمها بصورة غير رسمية، وذلك قبل الميعاد المحدد لانتخابات اعضاء مجلس الامة القادمة (2020) بغرض اختيار احد ابناء القبيلة للترشح الى عضوية مجلس الامة.