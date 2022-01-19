وطن النهار

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.

جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الأمة الاستجواب الموجه إلى وزير (الدفاع) من النائب حمدان العازمي ضمن بند الاستجوابات.

وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم: شعيب المويزري وثامر السويط ومبارك الحجرف والدكتور أحمد العازمي وخالد العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي والصيفي الصيفي ومحمد المطير. وأوضح أنه « سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء 26 يناير الحالي». ورفع رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس على أن تستكمل صباح اليوم الأربعاء.

وقد نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه». وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي اكد أن المرأة الكويتية أثبتت كفاءتها وتحليها بالانضباط والإخلاص والتفاني خلال عملها في حرس مجلس الأمة ووزارة الداخلية. واضاف خلال رده على تعقيب النائب حمدان العازمي عقب مناقشة الاستجواب الموجه إليه من قبله في جلسة الامس انه حرص على متابعة شؤون منتسبي وزارة الدفاع والعمل على دعمهم وتشجيعهم وخدمة الكويت. وأوضح الوزير أن ديوان المحاسبة أشار إلى تحميل المال العام 485 مليون يورو نتيجة تضمين عقد صفقة طائرات (يوروفايتر) معادلة احتساب قيمة التضخم مع وجود موافقة من قبل مجلس الوزراء على تضمينها بالعقد والصحيح أن ما جاء في تقرير الديوان يفيد بعدم موافقة مجلس الوزراء. وبين أن «من زود النائب بالبيانات والمعلومات لم يكن دقيقا ولو أنك تقدمت لنا بسؤال لتم تزويدك بالمعلومات الصحيحة».

وأكد «لا خير فينا إن قصرنا أو تساهلنا في واجباتنا فهدفنا الأسمى هو نيل مرضاة الله -عز وجل- ثم البر بقسمنا الذي أقسمناه أمام قائدنا وولي أمرنا سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسيدي سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما».

وقال إنه منحت له اليوم الفرصة للعطاء وذات يوم ستكون ذكرى تتناول سيرتها الأجيال القادمة فمن أحسن في أداء واجبه والقيام بمسؤوليته نال حسن السمعة والمكانة في قلوب أبناء الشعب ومن قصر وتخاذل عن أداء دوره فقد خان العهد ونال وزر ما وقع من تجاوز وظلم في عهده. وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا ويوفق الجميع للعمل لما فيه خير البلاد. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة، في التاسعة صباحا وتلا الامين العام عادل اللوغاني اسماء المعتذرين (احمد الشحومي، جمال الجلاوي ويوسف الغريب)، وانتقل المجلس الى بند التصديق على مضابط الجلسات السابقة.

الغانم: هناك طلب لشطب السطر الرابع والخامس من المضبطة الخاص بكلمة النائب مرزوق الخليفة.

- مبارك الحجرف: لا الاخ الرئيس انا طلبت الشطب من كلمة لك وردك علي وليس كلمة مرزوق الخليفة.

- الغانم: شنو اللي تبي تشطبه

- الحجرف: انا اطلب شطب كلمتك اني طلعت الاخير بالانتخابات، الخلاف بيننا ليس شخصي بل سياسي.

- الغانم: انا ما عندي مانع في الشطب.

وتم الشطب.

الصيفي: الاخ الرئيس انت دايما تقطع المايك عنا وكأنك تقول لنا انا اللي متسيد عليكم وانتم مالكم قيمة.

- الغانم: لا هذا الكلام غير صحيح، وانا عطيتك انت الكلام كاملا.

- عبدالكريم الكندري: وزير العدل مصاب بالكورونا وحضر جلسة مجلس الوزراء امس، وقبلها وزير الصحة، اين الاشتراطات الصحية يا مجلس الوزراء؟

- وزير الصحة: في اجتماع الأمس لم يكن هناك مخالطة مباشرة، ومفهوم المخالطة ان تكون 15 دقيقة وعلى بعد اقل من مترين.

وتوقف عن النقاش بعد سقوط الامين العام للمجلس بوعكة صحية وضيق تنفس.

ترفع الجلسة ربع ساعة بعد ادخال سرير متنقل لنقل الامين العام.

تقديم الاسعافات الأولية للأمين العام قبيل نقله إلى المستشفى والنائب صالح الشلاحي واطباء المجلس يحاولون اسعاف الامين العام.

وتم نقل الامين العام بسيارة اسعاف الى المستشفى الاميري.

- الرئيس مرزوق الغانم: نتمنى الشفاء العاجل للامين العام واطمئنكم ان حالته مستقرة ونسأل الله ان يخرج من المستشفى في أقرب وقت.

مجلس الامة يؤجل بندي الرسائل والاسئلة، وانتقل المجلس الى بند الاستجوابات، وتلا الامين العام المساعد خالد ابوصليب محاور الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي: إقحام المرأة في السلك العسكري، تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة اليوروفايتر المشبوهة وعدم معالجة الملاحظات والتجاوزات التي شابت الصفقة، عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، التفريط في أراضي الدولة، عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية في شأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال.

وتلا الرئيس الغانم حيثيات واجراءات التعامل الدستوري مع الاستجواب المقدم، وقال: هل يرغب الوزير في مناقشة الاستجواب الان ام يطلب التأجيل؟

الوزير حمد العلي: ان شاء الله جاهز اليوم واستأذن الرئاسة والمجلس لدخول الفريق المساند لي في الاستجواب.

المجلس يوافق على دخول الفرق المساندة لكل من الوزير والنائب.

واوضح الغانم آلية الاستجواب ومواقيت المداولات لكل من النائب والوزير والتعقيبات وتقرير المجلس تحديد مؤيدين ومعارضين للاستجواب بعدد 1 لكل طرف.

- حمدان العازمي يبدأ مرافعته لمدة ساعة ونصف: نؤكد انه لولا المخالفات والتجاوزات التي هي من اختصاص الوزير لما اقدمنا على الاستجواب، قدمنا النصائح للوزير ونبهناه الى ان هناك امرا شرعيا وتعديا على المال العام ولكنه لم يسمع النصيحة وتعنت الوزير لم يسمع النصح من المشايخ،، كان يكابر ما ادري منو قاص عليه وقايل له هذا قرار جريء وبعدين شفناه يتراجع ويبحث عن الفتوى.

اليوم الوزير يدور الحماية له، مع الاسف الوزير يستهزئ بالنصائح، الوزير ما يدري عن الوزارة ويقول انا من الديوانية ادير الوزارة، يصير هذا حتى مبنى الوزارة ما يدله، عليه ان يكون قد الكلمة عندما قال في الجلسة السابقة انا جاهز ليش ما صعدت وقتها في بند ما يستجد من اعمال، الوزير كل يوم له كلمة يمكن فيه ازدواجية في الشخصية، الشعب الكويتي محافظ ويخاف الله بس انت قرارك دايخ ومن دون دراسة، كل الدول مثل بريطانيا ضد قرار دخول المرأة للجيش.

منو قاص عليك وقايل لك اتخذ القرارات الجريئة عشان تكون رئيس وزراء، انت لو صرت رئيس وزراء يمكن تدخل علينا بسلاح لا يبا انت ما تصلح رئيس وزراء،، انت الحين مواطن،، اذا تبي تكون شيخ لا تقعد هني اقعد ببيتكم،، بس يقول انا ما ابي الوزارة انا مغصوب.

العازمي: ليش ما اخذت الفتاوى بشأن المال العام، المفروض ابناء الاسرة ما يدخلون ابناءهم لوزارات السيادة خلوهم في وزارات عادية عشان يتعلمون.

عرض الفتاوى

وعرض العازمي فتاوي تحرم دخول المرأة في السلك العسكري.

دخول المرأة ميادين القتال يعرضها للأسر، اذا انت نصير المرأة زيد راتبها او دخل عيالها الوظائف، 135 ألف اعتداء جنسي للمرأة في الجيش الاميركي خلال 11 سنة، الرئيس السابق ترامب يقول ان هناك 26 الف حالة اعتداء جنسي لم يتم التبليغ عنها، وهناك حالات اغتصاب جماعي بالآلاف في الجيش الاميركي، انت تبي توصلني للامور هذي، والله القرار عيب وفشلة، الوزير شايف نفسه وفيه عنجهية، لا يبا احترم نفسك هني او اقعد بديوانيتك.

- انت ما قريت التقارير عن الجيش الاميركي والبريطاني والاوكراني والالماني وحالات التحرش الجنسي.

ويعرض العازمي فتوى للشيخ صالح الفوزان يحرم فيها دخول المرأة للجيش وفتاوى لعدد من المشايخ تحرم دخول المرأة للجيش، ويقول: ليش تبي الشعب الكويتي ينسلخ من جلده، منو اللي يدرب المرأة على الدبابة والسلاح، ان استطلاعات الرأي في الكويت من مركز دراسات الكويت والجزيرة العربية التابع لجامعة الكويت تثبت ان النساء اكثر من الرجال يرفضن دخول المرأة للجيش، 81% من النساء في الكويت يرفضن دخول الجيش، 90% من نساء الجهراء يرفضن دخول الجيش.

- المشيخة لها كل احترام وتقدير بس تراها مو هني المشيخة اقعد ببيتكم، شلون يسمح لك رئيس الوزراء انك يكون ديوانيتك هي مكتب عملك، ثم ان اليوروفايتر اخطر من صندوق الجيش، اكثر الصفقات العسكرية غموضا في التاريخ، عدد الطائرات 28 واستلمناها طائرتين فقط في عهده، قيمتها 9 مليارات دولار.

- العازمي: شوفوا المقارنة مع دول الخليج في السعودية 72 طائرة بـ 9 مليارات دولار، قطر 24 طائرة بـ 5 مليارات جنيه استرليني، الطائرات اللي عندنا لا يوجد لها مدرج وواقفة ينطرونها لين تصير حديد سكراب ويبيعونها، وقد تم صرف فواتير صيانة 250 مليون يورو لطائرات واقفة. والموافقة على مشروع الطائرات بدون وجود اعتمادات مالية،، لم يتم محاسبة المتسببين الصفقة،، ما ادري الوزير حلم فيها وقام ووقع عليها. ووزارة الدفاع باعت طائرات مقاتلة صالحة الى ماليزيا في عهد الوزير الحالي، مع الاسف الوزير ما يرد على ديوان المحاسبة لانه ما يدري عن الوزارة اللي يديرها من ديوانه، ثم ان 95% من ملاحظات ديوان المحاسبة لم يحلوا الا 2% بالله هذا حجي شوفوا الاستهزاء؟

- وزاد: ميزانية التسليح من ست سنوات محد يدري عنها، من محاسن الاستجواب انه دزها للمجلس، الوزير يترجى النواب عشان يمرر ميزانية التسليح، ليش ما تعلن عن ميزانية التسليح ليش خايف الظاهر انها اكبر من فضيحة صندوق الجيش.

وقال العازمي: كتاب الشيخ ناصر الصباح كان يركض ويطلب بادخال الميزانية التعزيزية للدفاع ضمن الميزانية العامة للدولة، لكن بعد رحيله والى الان حول كل الامور تم ابقاؤها عند المجلس الاعلى للدفاع.

وبين انه: تم توجيه 156 سؤالا للوزير 51 لم يرد عليهم و24 يجيبهم بسرية وبعضهم يتعلق بقبول الكلية العسكرية وعدد الموظفين وخطة الدفاع ودخول المرأة للسلك العسكري ثم يظهر امس بهذا الموضوع في التلفزيونات واخر يسأله عن ثلاثة صواريخ سقطت من العراق في الكويت، وهذا استهزاء بالنواب مو بكيفك تقول للنائب السؤال ماله مبرر او لا تكرر الاسئلة.

وزاد: مرزوق الخليفة يسأل الوزير عن اليوروفايتر ويقوله له يرجى عدم تكرار الاسئلة، ويقول حق حسن جوهر عن صندوق الجيش.. روح اسأل المتهمين بزيارة، شنو هذا الاستهتار وين وصلنا «هذا مو تجاهل»، وايضا يسأله الصيفي عن صندوق الجيش ويقول له التوجه الى المحكمة والمتهمين او الفتوى والتشريع بصفتها الجهة المسؤولة عن قضايا الدولة.

واوضح: وزارة المالية تطلب حصر الاراضي داخليا وخارجيا بتعميم لكل الجهات، وهو ما يدري عن الاراضي ويزودهم ان الاعداد «صفر» وكل ما قلنا وزعوا اراضي سكنية للمواطنين يتحججون بانها بيد الجيش والنفط، وهو يدري عن الاراضي في شاليهات وشبرات للشيخ عبدالله الجابر باراضي الدفاع وراح اوريكم اياها بعدين.

وافاد: في التوظيف 286 وافداً في مكتب للوزير والوكلاء، اكيد هم من يكتبون لك الاجوبة ويقولون لك سري وما يصير بالله منو كتب هذا مو وافدين، وشوفوا مستشار عام يستلم 4200 دينار شهريا وافد ومعلم وافد يستلم 4100 دينار شهريا على العقود الخاصة وهم 6 معلمين، والكويتيين يتمرمرون وكذلك ابناء الكويتيات ما دخلهم وهناك 3900 وافد بالدفاع وهناك منهم فنيين الكترونيات وهايدروليك وصواريخ ودبابات وطائرات بلا مؤهلات، يعني هذا باجر ممكن يرميك لأن ما عنده مؤهل، وما لو مكانك ما تدري عن الدفاع والمؤهلات والموظفين لانك تدير الوزارة من ديوانيتك.

لا انت ولا غيرك يستهزئ بالنواب وقاعة عبدالله السالم، القاعة والنواب اهم احترامهم، شيخ اقعد في بيتك، عهد المشيخة خلاص مو تقولون دولة قانون ومؤسسات، تطلع وتقول مستعد ثم تتراجع كيف بتكون رئيس الحكومة واتخاذك القرارات بتردد وبها اخطاء، والوزير يضلل الشعب والنواب والتجاوزات تتم في عهده ووفق اختصاصاته الدستورية، بدل الدفاع واسترداد اموال الدولة في الكاراكال واليوروفايتر وصندوق الجيش.. ما سويت شي، خلك جريء مو انت تقول انا املك القرار اذا حاسب وخلص لجنة التحقيق بصفقات الطائرات.

نبي نسمع منك متى تخلص اللجنة ونبي محاسبة اذا انت قد الملف والان ممكن نغير النظرة ونقول هذا الرجل يصلح ان يكون رئيس للحكومة.

لكن لا نستغرب هذا مو اول قرار لك «تلش»، المفروض تسترجع الاموال الكويتية في اميركا ولندن وعندك الكتب ويدري للشيخ احمد المنصور عنها وكان سيتخذ قرار فيها، اذا بتحفظ المال العام استرجع اموال الكويت وحاسب اللجان وارسل الميزانية عن طريق الحكومة للجنة الميزانيات لا عبر مجلس الدفاع الاعلى الذي وظيفته مقتصرة على مراقبة التسليح، لكن واضح ان ما تملك شجاعة اتخاذ القرار وكل ما ذكرته في عهده، وكلمته راح تبين شلون التفليص والمغالطات، ولا يفقه بوزارة الدفاع شيء، بس يروح يصور في المعسكرات وينشرها بالسوشيال ميديا.

الغانم: تفصلنا عن صلاة الظهر 25 دقيقة، هل نرفعها للصلاة؟ ترفع الجلسة ونستكمل بعد الصلاة.

نوايا طيبة

وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي: اعلم النوايا الطيبة الاخ حمدان العازمي من وراء هذا الاستجواب، واطمن الاخ حمدان وابين له اجراءات وزارة الدفاع حيال ما ذكر في استجوابه، احترام الدستور وقوانين الدولة، واحدهم القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية والزامية احكامها للكافة، فلا يجوز استجواب الوزير على اعمال سابقة صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها، وكذلك الاعمال السابقة عن وزراء سابقين، هذا كلام المحكمة الدستورية فلا يجوز مساءلتي إلا عن الحكومة الحالية فقط، وهو اراد محاسبتي عن ساعتين من قسمي امام مجلسكم وبين موعد تقديم صحيفة استجوابه،وهذه مخالفة دستورية، واخرى مخالفات لائحية ودستورية، والاستجواب جاء مخالفا للمواد 121 من اللائحة الداخلية التي تدعو للتدرج بالمساءلة من اسئلة وسواها والمواد 100 و101 من الدستور، فهل يعقل ان يكون تدرج بالمسائلة وانا اقسم الساعة 10 ويقدم لي استجواب الساعة 12.

الخبير الدستوري عثمان عبدالملك قال بعدم جواز مساءلة الوزارة الجديدة من اعمال وقعت في ظل وزارة سابقة ومجلس امة سابق، واطلب من الاخ الرئيس توزيع تقرير على النواب عن المخالفات الدستورية القانونية المرافقة لهذا الاستجواب، وانا أؤكد تحفظي على هذا الاستجواب الذي لا يدخل في مسؤولياتي واختصاصاتي دستوريا، ان ما ذكرته ليس تنصلاً من المواجهة او فقدان الحجج التي تفند الاستجواب انما هو التزام بالمبادئ الدستورية، واتمنى الا يفسر صعودي المنصة بانه اقناع بدستورية الاستجواب، واشارك الاخ العازمي بالاهتمام مصالح الوطن.

وزاد: المستغرب ان المستجوب تجاوز التدرج في المساءلة وقدم لي 4 أسئلة برلمانية اغلبها لا تتعلق بمحاور الاستجواب هذا لا عن المرأة في السلك العسكري ولا اليورو فاير، فاستغرب قفزه نحو الاستجواب.

وتلا الوزير العلي مرافعته المعدة بشكل مفصل ودقيق بالبيانات والمعلومات للرد على الاستجواب.

واستعرض الوزير فيديو عن اجتماعه الاول مع الوزارة من اجل النهوض بالعمل ومواجهة تحديات وزارة الدفاع وترسيخ العدل والمساواة وتشجيع التميز وحماية امن الوطن، ولقطات تستعرض زياراته للميدان والاستماع لملاحظات العاملين ومتابعتها مع القياديين.

وقال الوزير: اخواني شغلكم موضوع صفقة اليورو فايتر، والحديث عن تجاوزات يعكس عدم متابعة الاخ الفاضل مقدم الاستجواب، العقد موقع 2016، والملاحظات اتت من ديوان المحاسبة وشكلت لجنة تحقيق 2019 بكل ملاحظات ديوان المحاسبة ولا تقتصر على اليوروفايتر من المغفور له الشيخ ناصر الصباح وأحال نتائج وتوصية اللجنة، وهي عن تقارير سابقة من 2015، والوزارة احالت في يناير 2020 ما ورد في تقرير لجنة التحقيق للنائب العام بما فيها مذكرة تفاهم اليورو فايتر، والطيارين المتخصصين باليوروفايتر في دورات تدريبية في ايطاليا من قبل الجائحة وعادوا الكويت في حين الجائحة ثم غادروا بعد اتضاح الامور الى ايطاليا لاستكمال دوراتهم التدريبية، والتقرير النهائي بخصوص التضخم بالمصروفات احيلت الى هيئة مكافحة الفساد.

وبيَّن: موضوع استلام الطائرات، يتم دفع قيمتها اولا فتصبح مالا عاما للكويت استلمنا طائرتين ولا يستلمون وفق العقد بالشحن كما يدعي النائب بل بالطيران بمرافقة طائرة لتزويدها بالوقود جويا، وانا ان لم استلم الطائرتين اصبح مخالفا للعقد ولا يمكن ابقاؤها في ايطاليا فسوف نتكلف مصروفات ارضية، وهذا ما قمنا به رغم ان كل الاعمال تمت قبل عقدي

واكد: لم نقم باي بيع لطائراتنا الى ماليزيا، وطريقة البيع لها طويلة وتتطلب موافقة جهات رقابية بالدولة والموافقة من الجهة المصنعة TFA، وهي طائرات من 1992 ومضى عليها 30 سنة، والمعدات كافة متى ما تقادمت نبيعها او نطورها، ودباباتنا السابقة مطورة من قبل الكوادر الكويتية وترمز بالرمز K وهي مطلوبة دوليا ونتلقى عروضاً لشرائها وانا اشيد باخواني كوادر الجيش الكويتي على اعمالهم وتفانيهم في التطوير لدبابات M12AK، مستعرضا فيديو توضيحي عن الدبابة، هذا نشاط واعمال قوات الجيش الكويتي، واليورو فايتر طار بها الطيارون الكويتيون لاحضارها الى الكويت.

أراضي الدولة

وتطرق الوزير: محور التفريط باراضي الدولة، ان سلمنا مجازا بها فهذا يعكس تساهل النائب المحترم باستخدام ادواته الدستورية وهي ان كانت مخالفة قديمة لماذا لم يسأل عنها الاخ حمدان العازمي الفترات السابقة، واراضي الوزارة لا يمكنني التفريط بها بل هي اراضي مخصصة من الدولة لاستخدامات وزارة الدفاع، وأوكد لكم لا يوجد مخيم او استراحة في اراضي الدولة العائدة لوزارة الدفاع. وعن: موضوع عدم التعاون مع الاجهزة الرقابية وأن ذلك يعكس غياب الرقابة والاطلاع كما قال النائب الفاضل، فاحدى الملاحظات بخصوص الامانات والعهد بالوزارة وجدتها وكانت بالمليارات فهل وقفت مكتوف الايدي طبعا لا بل شكلت 3 فرق للمشاريع المتعثرة ومستحقات الشركات التي لم تتسلمها وهذه اموال لاهل الكويت ولا يجوز عدم استحقاقها، وكانت العهد مليار و600 مليون اول استلامي وخفضناها الى 778 مليون في ديسمبر 2021 وكذلك الامانات من مليار و400 مليون وخفضناها الى 594 مليون في ديسمبر 2021 فكيف لا اكون متعاونا مع الجهات الرقابية، ووصل اجمالي المخفض اكثر من 800 مليون، وتسويات مستحقات الشركات وصلت حتى تاريخه 84 مليون دينار وهذه فلوس اهل الكويت واستلموها ولا يجوز ان تعطل عندنا في الوزارة.

وافاد: في تعاوننا مع الجهات الرقابية ما يتعلق بالترشيد، فقلصنا المكاتب الخارجية وعدد العاملين من الضباط فيها من 160 الى 49 عسكريا الان ووفرنا 50 مليون دينار، وهذا جزء من تعاوننا مع ملاحظات الديوان.

الحساب الختامي فعلا لسنوات لم يرسل لمجلس الامة، وحين تسلمت الوزارة اقررنا بمجلس الدفاع الاعلى ميزانية التعزيز ثم ارسلت كتابا إلى رئيس مجلس الامة في سبتمبر 2021 لا كما يدعي النائب انني ارسلتها قبل 3 أسابيع، وكذلك ارسلت كتابا لمجلس الوزراء بشأن الميزانية التعزيزية لتأخذ اجراءاتها الدستورية.

وبخصوص الاسئلة البرلمانية انا تسلمت منها 113 وتمت اجابة 90 منها بنسبة 80% وهي كبيرة لله الحمد انما الوزارة كبيرة جدا وهي جيش وشق اداري ويجب ان اتأكد من كل جواب قبل الرد لانه وثيقة، وفي جائحة كورونا فرضت علينا خفض عدد الموظفين فحدث تأخر في الردود، فاعذروني بهذا الوقت لا يمكن عمل اخوانكم في الوزارة بكامل طاقتهم.

قانون الجيش

وفي موضوع قانون الجيش وما يتعلق باللائحة التنفيذية وبخصوص عقوبات الجيش فعلا لم يصدر بها لائحة تنفيذية، وقانون المحاكمات والعقوبات العسكرية مرفوض من مجلس الامة في سنة 1993 فكيف اصدر لائحة على قانون لم يتم اقراره،واخواني بالوزارة ارسلوا مشروع قانون جديد في سنة 1996 وكذلك سنة 2000 وهو مازال في مجلس الامة لم يقر وان تم اقراره سوف اصدر اللائحة بخصوص المادة 23 من قانون الجيش، وهناك مشروع قانون جديد سيقر في مجلس الوزراء بشأن العقوبات العسكرية وسنرسله لمجلس الامة.

واوضح: الجيش به هيئة عسكرية وهيئة ادارية ومالية، ونحن على اتصال مع الخدمة المدنية ونطبق سياسية الاحلال ومؤشراتنا حول المجموعات الوظيفية صفرية من حيث الوافدين، والان العسكرين لدينا قلة بالجيش ولذلك قررت تنظيم حملات لتشجيع المواطنين على دخول السلك العسكري اعلاميا وميدانيا وفيديوها لحملة من منهم ونزلنا المجمعات لانخراط المواطنين في الجيش، وبسطنا لهم ان حياة العسكري لا تخوف ولا تسرقه من مجتمعه وهواياته وانشطته ويروح النادي ويشوف اهله وربعه فهو ليس «ايرون مان» منقطع عن مجتمعه، مستعرضا بالفيديو الحملة وهي جزء من سياسة الاحلال في الجانب العسكري.

ولفت؛ الان ابين لكم ما قبل الحملة وبعدها، في 2017 دخل الجيش 1500، والسنوات التالي كانوا 400، 900، 270، اما بعد الحملة تم ادخال 3120 عسكريا وهذا الانجاز ما سويناه في الديوانية بل بالعمل ونزول الميدان، وهالسنة قررنا نفتح للجندي المهني نريدهم في الاعمال الشاقة لاستقطاب الكويتيين وابناء الكويتيات الحرفيين ليحلوا مكان غير الكويتيين والجيش لاهل الكويت كلهم رجال ونساء، وبدأنا الان فيهم والتسجيل وسنوزعهم على وحدات الجيش، والعسكريين لما يدخلوا الجيش يصلوا الى وكيل ضابط ويكون سقفه الاعلى، وانا ابي اشجعهم واريد ان افتح لهم مجال توليتهم لضباط وتمت الدورة الان وانا اريد مزيدا من جهد العسكريين ونشجعهم على التحصيل العلمي وسنكمل الدورات لتولية العسكريين كضباط.

وعرج الى ان: فتح باب النساء للدخول بالسلك العسكري سيكون بتخصصات مهنية قائمة حاليا من خدمات طبية ومساندة وانا لم اقل ان المرأة ستحمل السلاح وملاحقة الاعداء في الميدان، فنحن نهدف لمساواتهم في الحقوق الوظيفية باخوانهم العسكريين فالمرأة في الورش والمختبرات بينهم فروقات في الدخل فالمرأة تأخذ راتبا اقل من زميلها الرجل العسكري، وحين يقول حمدان عن صدمته من ردة فعل الكويتيين من اقحام الفتيات في الجيش، فهذا ابدا لم اقله انا لا اقول اقحاما او تجنيدا اجباريا بل انا قلت حسب رغباتهم للمساواة والاستفادة من الراتب والتقاعد العسكري كما للرجل، وهذا اختياري وليس اقحاما، والفتاة على راحتها ولا اغصبها بالدخول في السلك العسكري، والصدمة انها المرة الاولى نقيم الدورة، واول قرار لدورة تطوع المرأة في الجيش سنة 1988 من المغفور له الشيخ سالم الصباح بقرار وزاري، وبعد الغزو صدر امر اداري بدخول المرأة في الجيش ولدينا عسكريات كويتيات متدربات في الامارات 1994 وهن عسكريات في الجيش الكويتي، فلا توجد صدمة من دخول الكويتيات عسكريات في الجيش فهذا ليس القرار الاول، وكذلك الشيخ ناصر الصباح المغفور له اصدر قرارا وزاريا بقبول تطوع المرأة في الجيش الكويتي 2018، فلا ادري لماذا ممنوع علي انا فقط ويهاجمني انا فقط من بين الوزراء السابقين ولم اره يهاجم للشيخ ناصر الصباح غفر الله له، وانا قراري واضح عكس الوزراء السابقين وحددت تخصصات البنات ودراستهم محددة بالوزارة في الديرة على ايدي خواتهم من الشرطة النسائية ولا يوجد مبيت ولا يوجد شيء من المحاذير الشرعية والدستورية، والدستور ما فرق بين النساء والرجال ولا يجوز الفروقات برواتبهم بين العسكري والاخت بالقطاع المدني في الدفاع، والفروقات تتجاوز 300 دينار لصالح العسكري الرجل في ظل نفس المهام، مستعرضا فيديو لعاملات الدفاع من المختبرات ورغبتهن في دخول السلك العسكري لتطوير عملهن ومستحقاتهن وتأكيدهن على عدم ضرورة ان تكون المرأة حاملة للسلاح في الجيش.

قائلا: هذا الفيديو واقعي للنساء في الورش الفنية والمستشفى العسكري، وخواتنا يعملون الان ويبدعون وهن من يصلحن اجهزة الباتريوت ويقمن بالمعاينة وهناك 34 دولة اسلامية تقوم بادخال بناتهن الجيش بما فيهم دول الخليج وكل دولة عن اخرى تفرق فهناك مسلحات واخرى لا ونحن في الكويت لا نريد النساء مسلحات لا نريد اتعابهن انما في المهن المساندة وبحوافز ومزايا العسكريين، مستعرضا فيديوا لقوات عسكرية نسائية في دول الخليج ودول اسلامية، واولهم المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين وبلد الحرمين لكننا لا نريد المرأة مسلحة، ولا ننسى الادوار البطولية لشهيدات الكويت في الغزو وتطوع النساء امهات وبناء واستشهدوا ولم يكونوا قد تسلحوا بدورات عسكرية ولولا تضحياتهم لما كنا في هذه القاعة وتضحياتهم كبيرة،مستعرضا فيديو عن شجاعة المرأة في الغزو العراقي مناهضة للعدو المحتل بالمسيرات والاشتراك في المقاومة بالغزو واثناء حرب التحرير وصور شهيدات الكويت.

واضاف: هذولا خوات الرجال اللاتي نزلن الميدان، والشريعة الاسلامية اكدت على دور المرأة من صحفيات وغيرها ومساندة الرجال في الغزوات، وانا محافظ وحريص على شريعتنا الاسلامية ولن اتجاوز عليها، وايمانا مني بدور المرأة العظيم واحتراما لمشايخنا فقد اجلت مؤقتا انطلاق الدورة المهنية العسكرية لخواتنا، ونتريث حتى صدور الفتوى، اما الفتاوى التي عرضها الاخ حمدان فهي متعلقة بالتجنيد وحمل السلاح وانا مؤيد لها، انما دورتنا التي نعدها هي لعسكريات مهنيات مساندات وستكون دورتهن في مواقع عملهن بالمختبرات والمستشفى العسكري وبملابسهن المعتادة من مريول العمليات وروب المختبر وغيرها، والنساء سيحموننا كما يحمونا الاخوات النساء من حرس مجلس الامة ووجودهن جوهري في المجلس وكذلك ستكون المرأة العسكرية في الجيش دورها جوهري.

خلاص نسكر الباب

وزير الدفاع: خلافنا مع الاخ حمدان لصالح الكويت وكيفية خدمة الكويت وأهلها انا مع ما تقرره ادارة الافتاء من أي ضوابط واذا قالوا لا يجوز خلاص نسكر هذا الباب، أما ما عرضه الاخ حمدان للمشايخ فهو يخص التجنيد الإلزامي وحمل السلاح.

أنا مسلم وحريص على عدم عمل اي شيء غير متوافق مع شريعتنا وهذا الموضوع لا توجد فيه مزايدة.

وانتهت مرافعة الوزير. وبدأ تعقيب العازمي على كلمة الوزير.

العازمي: جزاه الله خيراً وزير الدفاع، يستند للمحكمة الدستورية ولا يكمل النصوص ويقطع الاجابة، لدينا سوابق في استجواب الغانم والصرعاوي لاحمد الفهد كان يوم تأدية القسم او ثاني يوم.

الاسئلة موجهة لك وتعرفها والتلويح لك بالاستجواب منذ يوليو 2021، والنواب يوجهون لك الاسئلة وانت تريد منهم الذهاب للمتهمين للحصول على المعلومة وتطلب منهم عدم تكرار الاسئلة، فكيف تريد منا ان نسألك مجددا؟

الوزير لا يرد على الأسئلة وكله يقول سري أو غير دستوري... هذا استهزاء واضح.

الوزير اوقف قرار دخول المرأة للجيش بحجة الفتوى مع انه كما يقول ستعمل في الخدمات المساندة والتمريض، لكن من شروط القرار ان تكون لائقة للخدمة العسكرية وان يكون العمر من 18 حتى 26 واحضار ولي الأمر لمن عمرها بين 18 و21، وبرتب متدنية رقيب اول الجامعية ورقيب للدبلوم.

والوزير الى الان لم ينصف ابناء الكويتيات في دخول دورة المهنيين العسكريين الى الان بل هو من يعطلها.

شوف كتاب للشيخ ناصر الصباح عن الصندوق شيقول، وسألك عن اجراءاتك في استرداد الاموال التي صرفت اختلاسا من اموال الكويتيين على شكل اراضي ويخوت وخلافه في اميركا وهو كان كتاب موجه اثناء وزارة الشيخ احمد المنصور، فمالذي قمت به انت وهو كتاب في الوزارة عندك الى الان، سنة ونصف السنة مضت ولم تتخذ اي خطوة بشأن صندوق الجيش لاسترداد الاموال التي ابدت فيه السلطات الاميركية الاستعداد لاعادة الاموال للكويت متى ما تم التعاون الكويتي.

وقال: طائرات الكاركتير ازيل منها انظمة وصل نقل المعلومات والاتصالات العسكرية المشفرة ومكتبة الاهداف العسكرية المعادية والتسليح المتعلق بالطائرات البحرية الاربعة، وهذه فضيحة وازيلت بسبب عدم توفر هذه الانظمة لدى الشركة المصنعة الايرباص، وبشأن الضباط المهندسين المرسلين لدورات خارجية تحت نظر الملاحق العسكرية ازال علاواتهم بعد رجوعهم وطلب التأكد من شبهات التزوير، وفي مكاتب الملاحق العسكرية يعملون اجانب لا كويتيين وبرواتب تقارب الالفي دينار بوظائف علاج وسائق وفراش بدول اوروبية.

وفي التفريط باراضي الدولة انا لم اتطرق لمخيم بل هو ذكر المخيم وهو يدري عن المخيم وفضح الموضوع ويمكن كان معزوم عليه، انا تطرقت لشاليه وشبرات، مستعرضا صور ومقاطع فيديو لشاليهات لشيخ استولى على اراضي الدولة وأسس شركاته وشاليهاته بالقرب من ادارة السلاح والذخيرة، ومدير الادارة الذي اعترض نقلوه ثاني يوم، وهذه الشركة تعمل وتحتها مخازن الذخيرة، ويعمل بها وافدون وايرانيون مخالفون.

- وزير الدفاع: الاخ النائب المحترم تطرق لموضوعات في الشاشة وهي غير واردة في الاستجواب، وانا في هذه المواضيع انا اسأل كل عضو محترم هل اسلوب المفاجأة هو اسلوب الباحث عن الحقيقة، وبعض ما طرح لدي تفاصيله واخرى طلبت تزويدي بتفاصيلها من الاخوة في الوزارة، ملف الاخ ناصر الصباح واجب دستوري وامانة شرعية ولا انتظر سؤالاً برلمانيا، وكل اجراءاتنا لحماية المال العام واسترداده، وحلال الكويت لن يذهب وسنحافظ عليه، والتقارير الخاصة بلجان التحقيق محالة للنيابة العامة.

واستعرض للوزير قرار وزارة الدفاع ومجلس الوزراء باستبعاد دفع نسب التضخم عن قيمة صفقة الطائرات التي طلبتها الجهة المصنعة، وصفقة اليوروفايتر ذهبت للجنة تحقيق قبل قيامي بتولي الوزارة، وانا مستمر بمتابعة هذا الامر ومن اولوياتي.

وفي موضوع المرأة في السلك العسكري قال: النماذج الغربية انا مدرك لها و لا يعتد بها ولا تمثلنا وموضوع التحرش الجنسي في الحسبان ومرفوض من قبلي في الجيش واي وزارة احمل حقيبتها، وقوانين الكويت تكفل حماية المرأة من التحرش الجنسي والا اصبحت بنات الكويت عرضة لذلك في ادارات واقسام الجهات الحكومية، وانا اربأ فيك ان تشبه وتشكك بسلوك ابنائنا وبناتنا، بتجارب غربية. وانتهى الاستجواب إلى توقيع عشرة نواب على طلب بطرح الثقة في الوزير.

