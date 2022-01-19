وطن النهار

أكد الملتقى الوطني للاصلاح انه مع اعادة تشكيل الحكومة الكويتية قبل نهاية عام 2021، وعودة مجلس الامة للانعقاد خلال هذا الشهر يناير 2022 ودوران عجلة التشريع، بعد توقف اسابيع قليلة فإن «الملتقى الوطني للاصلاح» يرى اهمية متابعة اصلاح الديموقراطيات الكويتية بالعمل على تنسيق الجهود وتكاملها نحو اعادة اصدار قانون «اللجنة الوطنية العليا للانتخابات» المبطل مع اجراء تحسينات عدة عليه لتكون لجنة دائمة وليست مؤقتة مع ادخال جميع التعديلات التي تضمن تلبية اختصاصاتها للمعايير الدولية في الهيئات المستقلة للانتخابات.

واستذكر الملتقى في هذا المقام، ارسال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد خطابا الى رئيس مجلس الامة في 19/11/2020 مشفوعا بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون 35/1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، ثم قررت الحكومة وبشكل مفاجئ، بعد اشهر عدة، سحب مشروع القانون رغم وجود حاجة ملحة لهذا الاصلاح المستحق، مناشدا الحكومة باعادة تقديم مشروع قانون «اللجنة الوطنية العليا للانتخابات» كما ناشد مجلس الامة بالاسراع في مناقشة المشروع واقراره على ان يتضمن اعتماد سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، البطاقة المدنية، كعنوان للسكن لممارسة الناخبين حقهم بالتصويت في الدائرة الانتخابية التي يقطنون فيها، وتختص اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بالاشراف العام على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية، وتضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات الانتخابية وضوابط التمويل وسقف الانفاق عليها، وقواعد مشاركة المجتمع المدني الكويتي والدولي، وفحص قرارات الترشح، وقواعد تصويت الكويتيين المقيمين بالخارج... وغيرها، وكذلك للجنة خلال 72 ساعة من اعلان النتائج ان تعدل اسماء الفائزين او ترتيبهم اذا كان ذلك بسبب اخطاء مادية أو حسابية.

وزاد الملتقى انه مع انعقاد مجلس الامة بتشكيله الجديد، فإننا نناشد الاعضاء المنتخبين والوزراء، اعطاء اولوية لاصدار هذا القانون، بعد مراجعته، واضافة اي تعديلات تحسينية لتوسعة صلاحيات اللجنة الوطنية ومنحها استقلالا اوسع في قراراتها الفنية والانتخابية.

ووقع على البيان كل من: د. حسن جوهر، لولوة الملا، صلاح الغزالي، د. محمد المقاطع، عبدالمحسن مظفر، د. موضي الحمود، عبدالوهاب البناي ويوسف الشايجي.

