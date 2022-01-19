مال وأعمال

كشف بيانات رسمية عن ان اجمالي ما انفقه المواطنون والمقيمون بنهاية 9 اشهر الأولى من 2021 بلغ 24.65 مليار دينار، حيث تصدر الربع الثالث قيمة الانفاق بواقع 9.01 مليارات، فيما بلغ اجمالي ما تم انفاقه بالربع الأول 7.44 مليارات.

وقد زادت تعاملات الأفراد عبر المواقع الالكترونية بواقع 7.16 مليارات، ما يعادل 29 في المئة من اجمالي الانفاق خلال تلك الفترة، فيما استحوذت قيم المعاملات التي تمت عبر اجهزة السحب الآلي ونقاط البيع بحدود 70 في المئة.

وأشارت احصائية بنك الكويت المركزي الفصلية للفترة من يوليو الى سبتمبر الى تراجع موجودات بنك الكويت المركزي بنهاية سبتمبر 2021 بواقع 1.4 مليار على اساس سنوي، حيث استقرت عند 12.576 ملياراً مقابل 13.966 ملياراً للفترة نفسها من 2020.

وأوضح المركزي الى ان معيار كفاية رأس المال للبنوك المحلية بلغ 18.6 في المئة بنهاية الربع الثالث، فيما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي القروض 1.9 في المئة ونسبة تغطية القروض غير المنتظمة 232.3 في المئة، فيما سجلت نسبة السيولة الرقابية 25.4 في المئة.

وسجل الدين الخارجي للكويت بنهاية الربع الأول من 2021 حوالي 19.5 مليار دينار مقابل 17.99 ملياراً للفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة قدرها 1.5 مليار عن العام الماضي.

وقد تراجعت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت من 14.027 ملياراً بنهاية سبتمبر 2021 مقابل 14.65 ملياراً للفترة نفسها من 2020 بانخفاض قدره نصف مليار دينار تقريباً.

