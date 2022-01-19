مال وأعمال

ارتفعت اسعار النفط امس الى اعلى مستوياتها في اكثر من سبع سنوات، (أكتوبر 2014)، بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة للامدادات بعد ان هاجمت ميليشيا الحوثي الارهابية منشآت مدنية في الامارات.

وقال محلل من ايه.ان.زد ريسيرش في مذكرة «التوتر الجيوسياسي الجديد يزيد من المؤشرات الحالية على الشح بالسوق».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خلال التعاملات بنسبة 1.85 في المئة الى 88.08 دولاراً للبرميل، وهو اعلى مستوى منذ 30 اكتوبر 2014.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.23 في المئة الى 85.69 دولاراً للبرميل.

وكانت تعاملات امس محدودة بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن اعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير مجموعة 8 طائرات مسيّرة اطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأفادت وكالة انباء الامارات امس بوفاة 3 اشخاص «هنديان وباكستاني» واصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في ابوظبي. وأشارت التحقيقات الأولية الى رصد اجسام طائرة صغيرة يحتمل ان تكون لطائرات من دون طيار «درون» وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق، وتم ارسال جهات الاختصاص وجارٍ التعامل مع الحريق.

وقالت شركة النفط الاماراتية ادنوك انها فعلت الخطط الضرورية لاستمرارية الأعمال لضمان توفير امدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في الامارات وحول العالم بعد واقعة في محطة تحميل المنتجات المكررة في منطقة مصفح بأبوظبي.

