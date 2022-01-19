مال وأعمال

رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار خام برنت من 81 دولارا الى 96 دولارا في 2022 ومن 85 دولارا الى 105 دولارات في 2023.

جاءت توقعات البنك العالمي، لأسعار النفط، بـ 90 دولارا لبرميل خام برنت خلال الربع الأول من 2022 و95 دولارا و100 دولار خلال الربع الثاني والنصف الثاني من نفس العام على التوالي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خلال التعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 1.85 في المئة الى 88.08 دولارا للبرميل، وهو اعلى مستوى منذ 30 اكتوبر 2014. وبرر بنك «غولدمان ساكس» توقعاته بأن يصل سعر النفط الى 100 دولار في النصف الثاني من العام الحالي، بعدد من الأسباب ابرزها انحسار تداعيات فيروس «أوميكرون» على الطلب وزيادة تعطل سلاسل الامداد.وقال ان هذه العوامل ساهمت في استمرار العجز في سوق النفط العالمية.وعلى مستوى معدل السعر السنوي، رفع البنك توقُّعاته لخام برنت خلال العامين الحالي والقادم الى 95 دولارا و105 دولارات على التوالي.

