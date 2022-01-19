مال وأعمال

عادت عمليات جني الأرباح تلقي بظلالها على البورصة لتتراجع المؤشرات بشكل جماعي بعد أن سجل المؤشر العام أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7450 نقطة. ليتراجع في نهاية الجلسة بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 38.9 نقطة من 7415.2 نقطة إلى 7376.3 نقطة. واشار محللون الى أنه رغم تراجعات التي شهدتها المؤشرات امس إلا أن التوقعات لا تزال إيجابية، لاسيما مع ترقب المستثمرين لنتائج أرباح الشركات المدرجة عن السنة المالية 2021 والمتوقع لها أن تكون أفضل من عام الجائحة و مواصلة أسعار النفط الصعود سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي والإقليمي لما يشكله من أهمية على الميزانية وإيرادات الدولة، وهو ما سيخفض من العجز ويسرع من وتيرة المشاريع.

وشهدت القيمة السوقية تراجعاً واضحاً في نهاية الجلسة بنحو 228 مليون دينار دينار وبنسبة 0.5 في المئة، لتنخفض من 43.575 مليار دينار إلى 43.346 مليار دينار، كما شهدت وتيرة التداولات نمواً واضحاً مقارنة مع الجلسة السابقة، لترتفع سيولة جلسة أمس بنسبة 11.3 في المئة لتصل إلى 65.5 مليون دينار مقابل 58.9 مليون دينار بالأمس، كما زادت أحجام التداول بنحو 14.5 في المئة لتصل إلى 298.8 مليون سهم مقابل 260.9 مليون سهم بجلسة الأثنين.

وسجلت مؤشرات 12 قطاعاً تراجعاً أمس بصدارة قطاع التكنولوجيا بانخفاض بنسبة 1.04 في المئة، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.31 في المئة، بينما لم تشهد البورصة صعود أي قطاع، في حين استقر قطاع المنافع وحيداً.

