مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي- فرع مركز دبي المالي العالمي، أنه حصل على «ترخيص مصرفي من الفئة الأولى» من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)..

وترقية الترخيص للفئة الأولى لفرع البنك الأهلي الكويتي - مركز دبي المالي العالمي، تسمح للفرع بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للمؤسسات المالية، بما في ذلك قبول الودائع. وتتماشى ترقية الترخيص أيضًا مع خطط النمو المستقبلية للبنك وتجعل من فرع البنك بمركز دبي المالي العالمي مركزا مصرفيا خارجيا إقليميا يتمتع بإمكانيات كبيرة لخدمة الشركات والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية عبر عملياته المختلفة.

وقال عبد الله السميط، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي: «منذ تأسيس عملياتنا في مركز دبي المالي العالمي في عام 2018، حقق البنك الأهلي الكويتي – مركز دبي المالي العالمي إنجازًا مهمًا. كما أن التوسع في خدماتنا خارج مركز دبي المالي العالمي يؤكد التزامنا بتحقيق قيمة إضافية لعملائنا من المؤسسات الدولية في كل أنحاء المنطقة».

وفي معرض تعقيبه على هذا التطور المهم، قال عمر وهبي – الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي - الإمارات العربية المتحدة: «لقد جاءت ترقية الترخيص إلى الفئة الأولى في الوقت المناسب، وسوف تدعم استراتيجيتنا لتحقيق نمو جيد ووضع معالم جديدة في هذه الصناعة. وأود أن أعرب عن امتناني لعملائنا الأوفياء على دعمهم المستمر وثقتهم وكذلك لسلطة دبي للخدمات المالية لمنحنا هذا الترخيص».

