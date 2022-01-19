مال وأعمال

ناشدت مجموعة من كبار منتجي المعادن في أوروبا صُناع القرارات السياسية في القارة لتطبيق حزمة من الإجراءات، تشمل المساعدات الحكومية، والاستفادة من احتياطيات الغاز الوطنية لتخفيف أزمة الطاقة الإقليمية، وتجنب المزيد من الإغلاقات للمصاهر.

وأرسلت شركة «يوروميتوو» (Eurometaux)، التي تمثل منتجين، بما فيهم «غلينكور» Glencore Plc، و«ريو تينتو غروب» Rio Tinto Group، و«نورسيك هايدرو إيه إس إيه»، خطاباً إلى المفوضية الأوروبية تحذر فيه من أن المزيد من المنتجين قد يضطرون إلى خفض الإنتاج، أو إغلاق المصانع بالكامل لعدم الحصول على دعم إضافي لحماية المصاهر من الارتفاع المفاجئ في تكاليف الطاقة. ويعاني منتجو الألمنيوم والزنك بشكل بالغ بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، فقد تسببت في خفض أعمال المصاهر، وإغلاقها خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما تسبب في حدوث نقص على مستوى المنطقة، ورفع حادٍ في أسعار المنتجات. وقالت المجموعة في الخطاب، إنه تم تقليص حوالي 650 ألف طن من الطاقة الإنتاجية للألمنيوم بسبب الأزمة فعلياً، وهو ما يعادل حوالي 30% من الإجمالي الذي تنتجه المنطقة.

