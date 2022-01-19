مال وأعمال

مواكبة منه للفعاليات المحلية والعالمية، أعلن بنك بوبيان عن إطلاقه بطاقتين بمناسبة اليوم الوطني وكأس العالم وهو ما يمنح العملاء تجربة فريدة ومميزة تواكب احتفالات الكويت الوطنية واستعداد العالم لبطولة كأس العالم المقرر تنظيمها نهاية هذا العام في قطر.

وقال المدير التنفيذي لإدارة البطاقات في بنك بوبيان يوسف الماجد «دائما ما يؤكد بنك بوبيان انفراده وتميزه من خلال التنوع والتميز والاهتمام المتواصل بالإبداع والابتكار في مجال الخدمات والمنتجات التي تتعلق بالحياة اليومية للعملاء وتحقيق أعلى مستويات الراحة والسهولة والبساطة في تلبية احتياجاتهم.

وأضاف أن الإعلان عن أصدار بطاقتين في وقت واحد انما يؤكد تميز بنك بوبيان بتقديم الخدمات والمنتجات التى يطرحها لعملائه وإظهار جهود فريق بنك بوبيان المستمرة نحو التواصل الدائم مع عملائه من كل الشرائح بما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة مصرفية استثنائية وخدمات دفع رقمية مميزة.

ونوه الماجد الى أن الحملة التى تستمر لعدة أشهر تتضمن ايضاً مجموعة من الفعاليات والانشطة الترويجية الخاصة بهاتين البطاقتين.

وحول بطاقة بوبيان كأس العالم، أوضح الماجد انها تتميز بمجموعة من العروض والخصومات الاستثنائية لحامليها من أشهر العلامات التجارية والفنادق ومكاتب تأجير السيارات في الكويت والعالم. وأشار ان بطاقة بوبيان كأس العالم تتمتع بقدر عالٍ من السهولة والأمان لما تتميز به من خدمة 3D secure للتسوق الآمن والذي يُعد افضل نظام لحماية وخصوصية البيانات المصرفية تضمن حماية البطاقة من الاحتيال الالكتروني عند التسوق عبر الانترنت.

واستكمل الماجد مزايا بطاقة بوبيان كأس العالم بتمتعها بخدمة UTap التي كان لبنك بوبيان الاسبقية في إطلاقها لأول مرة على مستوى البنوك الخليجية ليؤكد ريادته في مجال خدمات الدفع الرقمية مشيراً ان الخدمة متوافرة في جميع أجهزة السحب الآلي وأجهزة الدفع في المحال والمعارض.

أضاف الماجد ان بطاقة بوبيان الخاصة باليوم الوطني صُممت بشكلها العمودي محتوية لخريطة الكويت وذلك تزامناً مع الاحتفال بالأيام الوطنية للكويت خلال شهر فبراير المقبل ليعد ذلك بمثابة تذكار لمناسبة وطنية خاصة.

