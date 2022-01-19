مال وأعمال

وقع جهاز حماية المنافسة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعميق وتوطيد أواصر التعاون المشترك.

وقال الجهاز في بيان صحافي إنه تم توقيع مذكرة التعاون بين رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د.راشد العجمي والمدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عادل الحساوي بحضور المدير التنفيذي بدرجة وكيل وزارة د.عبدالله العويصي.

وبيَّن الجهاز ان المذكرة تتضمن تبادل المعلومات والبيانات المتاحة واللازمة بين الطرفين وفقا لما تسمح به القوانين واللوائح النافذة مضيفا أنها تشمل دراسة الصعوبات والتحديات التي تواجه كلا الطرفين في مجال تقديم الخدمات للمبادرين، وذلك للوصول لتوصيات مشتركة لتذليل الصعوبات وتطوير الخدمات.

وأوضح ان المذكرة تنص على تنفيذ أنشطة وبرامج تدريبية وتوعوية مشتركة للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل الصندوق الوطني بالإضافة إلى التنسيق لتحفيز أكبر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تهيئة بيئة مناسبة.

وأشار إلى أن المذكرة تؤكد على إيجاد آلية مناسبة لمتابعة إنجاز معاملات المستفيدين من خدمات الصندوق ووضع الحلول اللازمة لما قد يعارض هذه المعاملات من عقبات إدارية وغيرها، فيما يتعلق باختصاص الجهاز.

