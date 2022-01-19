مال وأعمال

اكدت مستشارة التنويع الاقتصادي والمؤسس لشركة ايكوسيستم للاستشارات الادارية د. هنادي المباركي ان اقتصاد

المشاريع يلعب دورا ايجابيا مهماً في التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية عبر الاستثمار في برامج حاضنات المشاريع التجارية والاستثمار في الهياكل الأساسية والتمويل التي تديرها الحكومات كأدوات لتعزيز وتمكين النمو الاقتصادي التكنولوجي ونقل التكنولوجيا مع النمو الابتكاري في قطاعات الاقتصاد.

وقالت المباركي في تصريح صحافي ان برامج حاضنات المشاريع تعرف بانها عملية ديناميكية لتنمية وتطوير المشاريع الناجحة التي تؤدي إلى النمو الاقتصادي

وتوفير بيئة داعمة للمشاريع الجديدة أن تتطور للوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد التنموية للأعمال التجارية، كما ترعى برامج الحاضنات الشركات الشابة، وتساعدها على البقاء والنمو خلال فترة بدء التشغيل عندما تكون أكثر عرضة للفشل

وكذلك توفر خدمات التدريب العملي على الممارسة الإدارية للمشاريع، والوصول إلى الموارد المالية، وخدمات

الدعم التقني، وبالإضافة إلى توفر الخدمات المكتبية المشتركه، والحصول على المعدات، والمساحة القابلة للتوسع، لجميع المشاريع المحتضنة.

بينت د. هنادي المباركي أن أهداف النمو الاقتصادي للمشاريع يعتمد على الثلاثة أعمال مقسمة على النحو التالي:

1 خلق المشاريع الجديدة: يعتبر

خلق المشاريع الجديدة هو محور النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

تركز برامج حاضنات المشاريع على دعم المبادرين في تطوير مفهوم الأعمال

العملية إلى منتج في السوق حتى تصبح الأعمال التجارية مستقرة داخل الحاضنة.

2 استقرار المشاريع القائمة: بدأت جميع الدول العالمية التركيز علي استخدام البرامج حاضنات المشاريع لاستقرار الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة عبر تقديم الخدمات المباشرة وغير المباشرة من الدعم والتوجيه والتمويل وتقليل فرص الفشل.

3 توسع المشاريع القائمة: بدأت العديد من البلدان بنشر برامج حاضنات المشاريع لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التوسع. لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحديد الأسواق الجديدة، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وتوظيف وإدارة العمالة، وتأمين رأس المال. وخلق فرص عمل جديده للمشاريع تفوق 50 وظيفة لكل شركة.

أشارت د. المباركي الى أن برامج حاضنات المشاريع تساعد في تسريع عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي، وهي تتيح إمكانية الوصول إلى المشاريع التجارية الصغيرة على الرغم من توفير الموارد التي قد لا تتمكن المشاريع الناشئة من الوصول إليها لولا ذلك بسبب توافر رأس المال والتحديات.

واضافت ان هناك ثلاثة مخرجات استراتيجية للبرامج وهي:

1 النمو الاقتصادي التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتنوع الخسائر الاقتصادية المحلية.

2 تسويق البحوث ونقل التكنولوجيا إلى تطبيقات تجارية جديدة ومختلفة.

3 تعزيز وتمكين نجاح المشاريع التجارية.

وذكرت د. المباركي ان الدراسات العالمية بينت إن برامج حاضنات المشاريع تقلل معدل فشل المشاريع في حين بينت الإحصاءات أن 87% إلى 90% من جميع الشركات التي تخرجت من برامج حاضنات المشاريع ما زالت مستقره في السوق أما المشاريع التي اسست خارج البرامج حوالي 20% إلى 30% من المشاريع تخرج السوق، كما ان تأثير الإقامة في داخل حاضنة المشاريع يصل إلى تدفق عالي من إيرادات الشركات ويزيد متوسط مبيعات الشركة بأكثر من 400% من وقت البدء في البرنامج الحاضنة. كما أن الشركات الناشئة في الحاضنات قد زادت مبيعاتها سنويا بمبلغ 240 الف دولار.

واختتمت د. المباركي تصريحها مؤكدة إن برامج حاضنات المشاريع أداة قوية وذات قيمة مضافة للنمو الاقتصادي للمشاريع ودعم الخدمات ومساعدة الأعمال، مثل جودة الدعم التكنولوجي، ومجموعة من المساعدات التجارية، وتدريب المبادرين وأصحاب المشاريع والوصول إلى رأس المال وتوفير الخبرة والشبكات والأدوات التي يحتاجونها لجعل مشاريعهم ناجحة.

