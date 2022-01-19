مال وأعمال

تحرص الشركة الكويتية لخدمات الطيران دائماً على رفع مستوى الجودة في منتجاتها وفي عمليات الانتاج. حيث حصلت كاسكو بالتنسيق مع شركة TUV على شهادة حلال وذلك بعد اجتياز جميع اختبارات التدقيق. وقد صرح رئيس مجلس إدارة الشركة خالد صنهات المطيري أن الحصول على شهادة حلال يؤكد إنتاجنا للوجبات الغذائية وفق القواعد الإسلامية وهو النهج العام في سلامة الأغذية. إذ تعتبر شركة TUV من الشركات التي تعمل وفق جودة تدقيق عالية حيث أشادت بأننا نتصف بمستوي عالٍ وهذه تعتبر ميزة تنافسية مقارنةً بالشركات الأخرى. وأضاف أن الشركة الكويتية لخدمات الطيران KASCO حصلت أخيراً على شهادة الايزو المعتمدة حيث أننا نحرص دائماً على رفع مستوى الجودة من خلال التدقيق المستمر على عمليات الانتاج.

