مال وأعمال

شهدت اصدارات الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي أداءً متميزاً في العام 2021 بدعم من تقييمات السوق الثانوية وتحسن المؤشرات العالمية فيما يتعلق بالأداء والسيولة. حيث ارتفع العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي ووصل إلى 20 اكتتاباً في العام 2021 مقابل 7 إصدارات فقط في العام 2020، وفقاً لتحليلاتنا.

وقفزت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية للجهات الخليجية في العام 2021 بنحو 4.6 أضعاف إلى 7.52 مليارات دولار مقابل 1.64 مليار دولار في العام 2020، وفقاً لتقديرات وكالة بلومبيرغ وشركة برايس ووترهاوس كوبرز. وانتعش نشاط الاكتتابات الأولية على مستوى المنطقة بالتوافق مع النشاط العالمي، في حين أسهم أداء السوق الثانوية والتقييمات في تعزيز مساعي الجهات المصدرة للوصول إلى الأسواق الأولية، إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 34.9 في المئة في العام 2021. واتساقاً مع النهج الذي اتسم به النصف الثاني من العام 2020، شهد النصف الثاني من العام 2021 الغالبية العظمى من الإصدارات.

كما أسهمت الجهات التنظيمية والدعم الحكومي في تعزيز نشاط السوق الأولية، حيث ما تزال سوق أبوظبي للأوراق المالية تسير على المسار الصحيح لتحقيق معايير معينة لإستراتيجيتها الجديدة «ADX ONE» التي تم الإعلان عنها في مستهل العام 2021.

واحتفظت السعودية بمكانتها الريادية من حيث إصدارات الاكتتابات العامة الأولية على مستوى المنطقة في العام 2021، إذ تم طرح 15 من أصل 20 اكتتاباً في دول مجلس التعاون الخليجي إما من خلال التداول أو السوق الموازي «نمو». كما جاءت المملكة أيضاً في مركز الصدارة من حيث تحقيق أعلى عائدات الاكتتابات العامة الأولية، حيث استحوذت على نحو 62 في المئة من الإصدارات بقيمة قاربت 4.65 مليارات دولار في العام 2021. كما شهدت السعودية أكبر عملية اكتتاب على مستوى المنطقة في العام 2021 بطرحها لاسهم شركة أكوا باور للاكتتاب العام (1.21 مليار دولار). كما كانت أبوظبي ضمن الأسواق النشطة، حيث تم طرح 3 صفقات بقيمة 2.63 مليار دولار، وشهدت ثاني أكبر إصدار على مستوى المنطقة للعام 2021 من خلال الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر (1.10 مليار دولار ). أما على الصعيد القطاعي، جاء القطاع الاستهلاكي في صدارة (4) كل القطاعات من حيث عدد الصفقات، بمشاركة كل من قطاعي السلع الاستهلاكية الأساسية والتقديرية. وكان القطاع التكنولوجي (3) والقطاع الصناعي (3) من القطاعات الكبرى الأخرى التي شهدت اكتتابات عامة، إلا انه تجدر ملاحظة أن معظم الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب في السوق الأولية كان لديها خطوط إنتاج ونماذج أعمال مميزة مقارنة بأقرانها. وفضلاً عن الاكتتابات العامة الأولية، اتخذت الشركات الخليجية أيضاً مسار الإدراج المباشر.

