مال وأعمال

قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن إصدارات الصكوك خلال العام الحالي ستستقر وستكون قريبة من مستويات العام الماضي، مع تراجع السيولة إقليميا وعالميا، وارتفاع كلفة التمويل، وزيادة التعقيدات، وتراجع الاحتياجات التمويلية لبعض دول التمويل الإسلامي الأساسية. وأضافت الوكالة في تقرير إن إجمالي إصدارات الصكوك خلال العام الماضي تراجعت إلى 147.4 مليار دولار، مقابل 148.4 مليار دولار في 2020، لكن إصدارات الصكوك الإسلامية المقومة بالعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 10% العام الماضي.

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تتراوح إصدارات الصكوك خلال عام 2022 بين 145 مليار و150 مليار دولار خلال العام الحالي.

