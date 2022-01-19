مال وأعمال

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرئيسة لبطولة الكويت للخيل العربية الأصيلة وتكريمها للفائزين خلال الحفل الذي أقيم في مقر بيت العرب بمنطقة صبحان على مدار أربعة أيام بحضور حشد كبير من مُحبي ومُربي الخيل، وذلك تحت رعاية وحضور معالي وزير الإعلام والثقافة د. حمد روح الدين.

وبيّنت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها لهذه البطولة المحلية الفريدة من نوعها أتت ضمن جهودها المُجتمعية لدعم وتطوير مُختلف الفعاليات والأنشطة الثقافية في البلاد، والتي من شأنها أن تُقدّم بيئة هادفة لكل فئات المُجتمع وبالأخص الشباب، خاصةً وأن هواية تربية الخيل جزء لا يتجزأ من الهوية الكويتية والعربية والإسلامية على مر التاريخ.

وأقيمت بطولة الكويت للخيل العربية الأصيلة في ميدان بيت العرب (مركز الجواد العربي) بمنطقة صبحان على مدار أربعة أيام، وقد شهدت مُشاركة 450 جواداً وتقديم الجوائز المالية لأصحاب الجياد الفائزة، كما صاحب البطولة مهرجان ضخم يُعتبر الأكبر من نوعه في البلاد، وشهد تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية للجماهير الحاضرة.

وتلتزم زين بالتواجد بشكل رئيس في مُختلف المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى التعزيز من الوحدة الوطنية، وخاصةً تلك التي تعكس وتُرسّخ من قيم هويتنا الكويتية والعربية والإسلامية وتراثنا وتاريخنا الأصيل، حيث أتى دعم الشركة لهذه البطولة ليؤكد على دورها الفعّال كشركة وطنية رائدة بالقطاع الخاص الكويتي في وضع بصمة مؤثرة في النسيج الاجتماعي للدولة.

ودائماً ما تهتم زين بدعم ومساندة المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تُثري من الحركة الثقافية والسياحية في الدولة، ولن تدّخر الشركة جهداً في تقديم الدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بالإبداع وتخدم المجتمع والاقتصاد الوطني، وخاصةً تلك التي تهدف إلى تعزيز الثقافة والتراث وفق أعلى المعايير العالمية.

