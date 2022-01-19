مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار أن نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة في بورصة الكويت لعام 2022 تضمنت وضعها في قائمة الشركات القابلة للتأهيل للسوق الاول.

وقال رئيس مجلس الادارة في الشركة الدكتور يوسف العلي في تصريح صحافي بهذه المناسبة ان «الكويتية للاستثمار» استطاعت تحقيق متطلبات السيولة والقيمة الرأسمالية السوقية اللازمة للترقية الى السوق الأول. وعبر عن تفاؤله بقدرة الشركة على النجاح في تحقيق هذا الالتزام، منوهاً ان الشركة تعمل على تحقيق هذه المتطلبات بشكل أساس من خلال الاستمرار في تحسين الأعمال التشغيلية وذلك لجاذبية الاستثمار في الشركة، وبالتالي تعزيز السيولة المتداولة في سهم الشركة وهو الأمر الذي عاشته الشركة في العام الماضي والذي تميز بارتفاع مستويات السيولة المتداولة والتي عكست الاداء التشغيلي المميز للشركة والذي تم الإفصاح عنه خلال الفترات المرحلية حسب المتطلبات النظامية.

وبين د. العلي ان «الكويتية للاستثمار» حققت نتائج مالية جيدة خلال السنوات الخمس الماضية باستثناء العام 2020، حيث ارتفع صافي الربح من 3.98 ملايين دينار عام 2016 إلى 17.5 مليون دينار لعام 2019، وارتفع بعدها إلى 18.6 مليون دينار خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2021، حيث بلغ صافي الأرباح التي حققتها الشركة منذ عام 2016 وحتى أول 9 أشهر من عام 2021 نحو 61 مليون دينار أي بمعدل سنوي لصافي الأرباح بلغ 10 ملايين دينار ما أسهم في جذب المزيد من المستثمرين.

وأوضح الدكتور يوسف العلي ان القيمة الرأسمالية السوقية للشركة الكويتية للاستثمار ارتفعت مع نهاية اقفال مساء أمس لتسجل نهاية السنة 157 مليون دينار للسوق الاول المحددة عند 78 مليون دينار، بالمقارنة مع 82.7 مليون دينار نهاية عام 2019، في حين بلغت القيمة الرأسمالية السوقية للشركة نحو 157 مليون دينار، ما يجعلها مؤهلة للانتقال الى السوق الأول.

ولفت الدكتور يوسف العلي الى ان السوق الأول يعد بمثابة سوق النخبة الذي يشمل الشركات المتميزة ذات المراكز القوية التي تتمتع إجمالاً باستقرار أسعار أسهمها، لافتاً الى أن هذه الميزة تنعكس على مصلحة المساهمين، مضيفاً ان التواجد ضمن فئة السوق الأول يستوجب مستوى أعلى من الإفصاح والشفافية، سواء من خلال وجود إدارة علاقات المستثمرين وتفعيل دورها، أو من خلال مؤتمرات المحللين التي تعقد بشكل ربع سنوي وهي إحدى المتطلبات واجبة الاستيفاء بالنسبة للشركات المتواجدة في السوق الأول، مضيفاً أن وجود « الكويتية للاستثمار» في السوق الأول يساعد في جذب فئة جديدة من المستثمرين وهي الفئة التي تركز على أسهم السوق الأول سواء من المستثمرين المحليين أو الاجانب سواء من المؤسسات أو الأفراد.

