مال وأعمال

كشف رئيس مجلس الادارة في شركة ميسان للمحاماة المحامي وليد التتان عن اندماج مكتب أركان للاستشارات القانونية الى شركة ميسان للمحاماة، مؤكداً ان الاندماج سيعزز من عمل المنظومة القانونية لدى المجموعة ما يعد إضافة ايجابية للعمل في بيئة الاعمال الكويتية.

وأضاف، التتان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس للإعلان عن الاندماج إن الاندماج يعني انضمام فريق مكتب أركان للاستشارات القانونية بقطاعاته وخدماته إلى شركة ميسان للمحاماة واعتبار كل من المحامي د. حسين العبدالله ود.فايز الفضلي شركاء في شركة ميسان، موضحا ان ابرز أهداف الاندماج تتركز على المساهمة في تنظيم عمل الفريق القانوني وتعزيز الأداء العام للمنظومة.

وأوضح ان الاندماج يهدف الى الاستمرار في ذات الخطط التوسعية خارج دولة الكويت والتوسع في قاعدة العملاء المحلية والدولية، وكذلك الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الإدارية والفنية بجميع صورها لعملاء شركة ميسان.

أفضل الخدمات

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة ميسان والشريك المؤسس بدر الجيعان إن الاندماج سيعمل على رفع مستوى الخدمات التي ستقدم إلى كل من موكلي ميسان ومكتب أركان، مضيفاً ان الموكلين سيستفيد من كل التوسعات الإقليمية لشركة ميسان من خلال إمكانية تقديم الخدمات لهم خارج الكويت عبر فروع ميسان وتحالفاتهم الدولية بما يعود عليهم بالنفع في تقديم أفضل الخدمات القانونية داخليا وخارجيا.

وأوضح ان الاندماج سيركز الى تطوير منظومة العمل الداخلي في شركة ميسان والتوسع في تقديم كل الخدمات والاعمال في جميع فروق القانون في ظل وجود فريق متخصص في المجالات الجنائية والمدنية والتجارية والادارية والدستورية، وفى مجالات التدريب والتأهيل القانوني وصياغة التشريع ومراجعة القرارات واعداد الدراسات القانونية.

عمل مؤسسي

ومن جانبه أوضح الشريك الاداري في اركان والحالي في ميسان المحامي د. حسين العبدالله اننا نأمل أن يحقق هذا الاندماج العديد من الفوائد على المنظومة القانونية داخل دولة الكويت نظراً للتأثير الكبير لأعضاء فريق شركة ميسان العمل في العديد من تخصصات وفروع القانون المتعددة.

وأشار د. العبدالله الى ان هذا الاندماج سيعمل على دعوة مكاتب المحاماة الى الاقبال نحو تحويل مكاتب المحاماة الى شركات مهنية تعمل وفق منظومة عمل مؤسسي لا فردي ونرى بان هذا العمل هو المدخل الرئيس نحو تحقيق العمل في اعمال مجالات المحاماة والتحكيم والتشريع دولياً.

وحول أثر الاندماج على المنظومة القانونية في الكويت افاد د. العبدالله ان الاندماج سيعكس على تسويق نجاح فكرة العمل المؤسسي والجماعي وفق منهجية قانونية علمية تملك القدرة الادارية والفنية على استيعاب التطور الكبير لعمل المحاكم ومصالح العملاء والموكلين، خاصة وأن لدينا اليوم في الكويت ثمانية مباني قضائية تمثل محاكم رئيسية واكثر من 10 نيابات جزئية ومتخصصة، وهو الأمر الذي يستدعي تقديم جميع الخدمات القانونية عبر تلك الأجهزة القضائية لعملائنا بانسيابية وجودة تحرص ميسان بالمحافظة عليها وذكر ان ميسان ستقدم العديد من البرامج والأفكار والرؤى التي تسهم في رفع مستوى العمل القانوني في مجالات التدريب والتشريع وصياغة العقود والتحكيم وإعداد الدورات والورش القانونية والدراسات القانونية.

التوسع الداخلي أو الخارجي

وفيما يتعلق بالتطلعات والخطط لدى ميسان قال الرئيس التنفيذي لمكتب أركان والشريك حاليا في ميسان د. فايز الفضلي انه لدى ميسان العديد من الأفكار والرؤى والخطط منها ما يستهدف تقديم الخدمات القانونية ومنها ما يخص التوسع الداخلي أو الخارجي في تقديم الخدمات والأعمال القانونية، موضحا أن شركة ميسان لديها رؤى تتعلق بالمسؤولية المجتمعية.

وشدد د. الفضلي ان ميسان ستحرص على تقديم الكثير من الخدمات المتصلة بالبحث العلمي والأكاديمي وذلك من خلال إنشاء معهد ميسان القانوني للتدريب والتأهيل وإعداد مؤتمر سنوي للأعمال القانونية وإصدار مجلة قانونية تهتم بنشر الدراسات والاحكام باللغتين العربية والانجليزية وتقديم اقتراحات ومشاريع قوانين ودراسات قانونية للسلطات الثلاثة والاجهزة القضائية والقانونية في الدولة، كما ستستمر ميسان وللتجربة التي تملكها أركان في هذا المجال في تقديم الوعي القانوني من خلال نشراتها وبرامجها القانونية المختلفة.

ولفت د. الفضلي الى ان تلك النشرات العلمية والاكاديميه والنشاط التدريبي لا يقتصر على الجانب المحلي بل يتعدى الى الجانب الدولي ليعكس بشكل مباشر مهنية ودور ميسان في هذا المجال ومستوى وجودة الشركات الكويتية في سوق المحاماة.

