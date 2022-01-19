النهار Plus

حصة الركيبي، من السيدات الاوائل اللاتي اقتحمن مجال الوساطة العقارية، وكسرت الثقافة المجتمعية السائدة بأن سوق العقار حكر على الذكور فقط لا الاناث، واستطاعت خلال سنوات قليلة ان تكون واحدة من الناجحات في هذا القطاع الحيوي وذلك بفضل التزامها ومصداقيتها وامانتها في التعامل مع العملاء.

واستطاعت حصة الركيبي عبر سنوات عديدة ان تترك بصمة واضحة في السوق العقاري ولتصنع لنفسها قصة نجاح في القطاع العقاري ولتثبت للجميع أن المرأة الكويتية قادرة على العمل والإنجاز في عالم الاقتصاد والاعمال أينما وجدت، مؤكدة أن المرأة الكويتية قادرة على إثراء اي قطاع تعمل به وانها عنصر فعال في مجتمع الأعمال محلياً واقليمياً، ومساندة في جذب الاستثمارات النسائية وفي البداية تقول حصة الركيبي - رئيس مجلس ادارة شركة تومة العالمية للتجارة العامة والمقاولات وبيع وشراء العقارات- ان مسيرتها في العمل الحر بدأت من خلال الاستثمار في بورصة الاسهم، حيث كان المجال كبيراً ومفتوحاً للجميع كان هناك قاعة نساء للتداول في عام 2004 الى حد عام 2008 قبل ازمة الاسواق، بدأت في استقراء الواقع الاقتصادي وقررت الانسحاب من بورصة الاسهم والاتجاه الى الاستثمار في العقارات من خلال البيع والشراء، وادارة اموال الغير خاصة ان السوق العقاري مفتوح.

مجتمع متحفظ

واضافت الركيبي انها لم تدخل السوق العقاري من فراغ بل ظلت تدرس السوق والعمل في صمت وتكتم لانه في اجواء الكويت مجتمع متحفظ في ذاك الوقت خاصة ان البعض كانت لديه نظرة سلبية ضد عمل المرأة في السوق العقاري و«شلون» الشغل في الوساطة عيب وغلط لان هذه المهنة محتكرة حق الرجال ولكنني كانت لدي وجهة نظر وارادة قوية في امكانياتي في النجاح وتحقيق انجاز يذكر في السوق العقاري خاصة انه لا يوجد ما يمنعها خاصة ان المرأة الكويتية قادرة على النجاح والتمييز، فالمرأة الكويتية قوية وما يهزها ريح وكانت معي في ذلك الوقت عدد من السيدات الكويتيات المحترمات اللاتي كن يعملن في السوق العقاري وسط العديد من التحديات.

واكدت الركيبي ان العقار والسوق الكويتي محتاج للعنصر النسائي في الوساطة لانه اساس السكن والمرأة في البيت والسكن، ولذا فأول سؤال للعميل ممكن نتعرف على رأي الزوجة قبل البيع،لانها هي الاساس وهي التي تعتمد اولا ويكون لها دائما رأي ومن الممكن ان تخرب البيعة حتى في المقاولات قبل الاعتماد النهائي للمخطط نطلب من العميل تكون زوجته معنا في الشركة قبل ان ندق مسمار لان رأيها مهم، فالعنصر النسائي يفرض نفسه على ارض الواقع.

إشاعات ومشاكل

وعن المشاكل التي تواجهها في العمل ترى الركيبي ان كثرة المكاتب التي بها اشخاص دخلاء بعيدون عن العقار وهؤلاء يعملون مشاكل واشاعات في السوق ويتسببون في خسائر كبيرة في السوق وللوسطاء وللشركات نتيجة تلاعب هؤلاء،لافتة الى ان الاشكالية هنا تقع على اصحاب هذه التراخيص الذي يساعدون الدخلاء.

وزادت الركيبي ان من اكبر الصعاب ايضا التي نواجهها حاليا ولم تكن موجودة في السابق،وانتشرت حاليا هي كثره المسوقين غير المعتمدين من الاتحاد وليس لديهم هوية ممارسة للمهنة، وهؤلاء لابد من وقفة من وزارة التجارة واتحاد وسطاء العقار، فاصحاب شركات ومكاتب عقارات ملتزمون بالحصول على دورات غسيل اموال، كما اننا نقوم بسداد للدولة كافة رسوم وتخليص معاملاتنا في كل معاملة في حين ان هؤلاء الدخلاء يعملون بلا ضابط ولا رابط وهم يأخذون العمولة «باردة مبردة» ويعمل ويشتغل دون اي كلفة مالية ما يجعله يضرب السوق والصفقات والعمولات.

غياب الرقابة

وشددت الركيبي على ان غياب الضبط والربط في السوق فتح الباب على مصراعية لهؤلاء الدخلاء ما يضغط على الوسطاء والشركات الذين يعانون الامرين ما أسهم في خسائر فادحة للملتزمين في السوق، كما ان حراس العمارات والبوابين دخلوا ايضا على الخط واشتغلوا وسطاء للاسف ويطلبون مبالغ مستغلين غياب الرقابة ولهذا نحن نطمح للاحسن وللمصداقيه والثقة وتنظيم السوق وان تكون هناك وقفة قوية من اتحاد الوسطاء واتحاد تجار الكويت لتنظيف السوق، لانه يحتاج وقفة تعيد له الثقة.

وحول نصيحتها للخريجات الجدد قالت حصة الركيبي ان السوق متعطش للدماء وللفكر الجديد وهو يحتاجكم ولابد ان تعلم ان من جد وجد وانصح كل فتاة تدخل بقلب قوي لان العقار والاستثمار في هذا المجال يحتاج الجهد والمثابرة والعمل الجاد والمستمر وعدم الاتكالية، فالنجاح في القطاع الخاص يتطلب الاهتمام بالوقت والمتابعة واحترام العميل ومتابعته لحين العثور على المطلوب والاهتمام في الدعاية والعلاقات العامة وحضور الدورات التعليمية في مجال سوق الاستثمار.

الأغلى خليجياً

واوضحت الركيبي ان العقار مجال فيه بناء تطوير ومستقبل متوقعة ان يتواصل صعود مستمر للعقار خلال 2022 للاسف، وفي اعتقادي ومن خلال خبراتي السابقة لن تتراجع الاسعار في العقار بكل قطاعاته لانه على مدار التاريخ لم نر نزولاً او هبوطاً في اسعار العقار عندنا، مما يجعل الشباب غير قادر على شراء بيت او قسيمة ارض للاسف.

واشارت الركيبي الى ان العقار في الكويت هو الاغلى على مستوى الخليج،فلدينا قسيمة ارض بسعر خيالي يتجاوز المليون وثمانمئة الف دينار، وذلك ارض فقط وليس بيت للاسف، كما ان اسعار البناء في ارتفاع مستمر والمواطن يدفع الثمن، موضحة ان بعض اصحاب البيوت الاستثمارية من التجار «قصابين» يقومون بمص دم الساكن في شقة ايجارها الف والفين دينار، وللاسف لا نعرف الى اين سنصل.

الاستثماري و«كورونا» ورأت حصة الركيبي ان العقار في الكويت سيواصل الصعود والارتفاع رغم حالة الركود التي يشهدها السوق من قرار 70 ألف دينار، كما ان العقار الاستثماري يعاني الامرين في ظل تداعيات الجائحة حيث تم تسفير كثير من الوافدين ما ادى الى حدوث ربكة في ارتفاع نسب الشقق الشاغرة، ما جعل البعض يفضل عدم عرض القسائم وكل مستثمر جمع فلوسه وخاف يضعها في السوق، خوفا من المشاكل المتوقعة من تداعيات «كورونا» والمخاوف من اثارها على النفط والبورصات العالمية، متوقعة ان يتحسن السوق العقاري الى الافضل.

